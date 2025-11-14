Los adolescentes de Castilla-La Mancha se inician en el consumo de alcohol y tabaco antes de los 14 años

La encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias (Estudes) elaborada por el Ministerio de Sanidad confirma un consumo más precoz de tabaco, alcohol y cannabis entre los jóvenes de Castilla-La Mancha que los del resto de España. El momento vital en que los adolescentes de la región se adentran en la toma de estos psicoactivos se aproxima a los 14 años, antes incluso para los vicios de fumar y beber.

Según los datos de 2025, la edad media de inicio en el consumo de alcohol se ha situado en la comunidad autónoma en los 13,8 años. En el caso del tabaco, ha alcanzado los 13,9 años; para el cannabis han sido 14,7 años. La media nacional en estas categorías se eleva hasta los 13,9 años, 14,1 años y 14,8 años respectivamente.

Así, entre las tres sustancias nocivas que resultan más populares y accesibles, los jóvenes de Castilla-La Mancha se caracterizan por un consumo más prematuro que la media nacional.

El trabajo, elaborado con las respuestas de 1.774 alumnos de enseñanzas medias de Castilla-La Mancha, apunta al alcohol como el narcótico con mayor prevalencia de consumo en la región. El tabaco y el cannabis son también habituales. Un abuso menor se hace de otros productos como los hipnosedantes o la cocaína.

Castilla-La Mancha se encuentra por debajo de la media española respecto a la ingesta de alcohol en adolescentes. Sin embargo, el 43,1 % de los jóvenes de Castilla-La Mancha se ha emborrachado una vez en la vida, mientras que el 14,2 %, aproximadamente uno de cada siete personas de esta cohorte, lo ha hecho en el último mes.

Cuando se pregunta a los adolescentes de la región por el consumo de bebidas espirituosas en algún momento de su vida responde afirmativamente hasta un 73,5 % de los adolescentes.

Estudes no ofrece datos desagregados por regiones sobre el botellón. En el conjunto del país, el 41,6 % de los jóvenes ha pimplado con abundancia en la vía pública durante el último año. La relación entre esta forma de ocio y el consumo de otras sustancias confirma que el grupo que ingiere otros psicoactivos tiene una posibilidad cuatro veces mayor de beber en la calle.

Establecimientos como los supermercados, bares o pubs y las tiendas de barrio son, según las propias respuestas de los jóvenes, los principales puntos de acceso a los licores.

El consumo femenino es más frecuente

Uno de los patrones que emergen del estudio corrobora los peores resultados comparativos de las chicas frente a sus iguales varones. Ellas toman alcohol y tabaco con más frecuencia.

Además, la proporción de chicas que ha sufrido más borracheras en algún momento de su vida o que ha fumado cannabis a lo largo de su (corta) existencia también es más alta que la masculina: el 47,6 % de las adolescentes ha estado alguna vez ebria (frente al 38,6 % de los chicos); otro 21,1 % ha inhalado marihuana en al menos una ocasión (frente al 20,4 % de los hombres).

Igualmente, más chicas de Castilla-La Mancha han probado el consumo de cigarrillos electrónicos. Casi la mitad de las mujeres de la región en esta franja de edad (49,2 %) lo ha hecho en alguna ocasión. En España, la investigación atisba "un ligero descenso de 5,1 puntos porcentuales con respecto al dato de 2023" en esta forma de tabaquismo.

Con carácter general, "las mujeres fuman más que los hombres en las edades más tempranas (14, 15 y 16 años), invirtiéndose la tendencia en los grupos etarios de los 17 y 18 años, donde los chicos consumen más esta sustancia".

Asimismo, la hierba "es la droga ilegal con una mayor percepción de disponibilidad y así lo atestigua el hecho de que casi la mitad de los estudiantes (49,3%) considera relativamente fácil o muy fácil conseguirlo", según apunta el dossier publicado por el Ministerio de Sanidad.

Son los chicos españoles quienes "hacen un consumo más intensivo de esta sustancia, con una media de 4,3 porros diarios, mientras que las chicas reducen su consumo hasta los 2,9 porros al día".

Sustancias más complejas

El consumo de ansiolíticos o medicamentos relajantes que se expiden con o sin receta médica "presenta un fuerte contraste atendiendo a la variable sexo", indica la encuesta. La toma de estos fármacos "es claramente superior entre las chicas, en tanto que el 22,7% de ellas admite haber consumido este tipo de sustancias alguna vez en la vida, porcentaje que se reduce a casi la mitad en el caso de los chicos (13,2%)".

Aunque Estudes no aporta las cifras de cada región, la edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta en España "se sigue manteniendo entre los 14 y 15 años, siendo el promedio registrado en 2025 de 14,2 años".