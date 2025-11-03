Castilla-La Mancha es la región de España con menos médicos por habitante: 446 por cada 100.000 vecinos

Castilla-La Mancha dispone de 446 médicos activos por 100.000 habitantes, una tasa que la convierte en la comunidad autónoma con menor número de doctores por población. En el conjunto de España, solo las ciudades autónomas de Melilla (369) y Ceuta (403) presentan una distribución territorial de facultativos inferior.

El dato regional queda lejos de la media nacional. El país disfruta de 558 galenos por 100.000 habitantes, una proporción que se dispara hasta los 671 en el caso de la Comunidad de Madrid o los 642 en Asturias y Navarra.

Además, la ratio de médicos por kilómetro cuadrado en Castilla-La Mancha es la más baja de España, con apenas 0,12 galenos por unidad. La media nacional se eleva hasta los 0,55 sanitarios.

El Estudio Sobre Demografía Médica, un documento elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC), confirma una peor posición comparativa de la sanidad castellanomanchega. Respecto a los medios humanos, las regiones del norte peninsular destacan frente a las del sur.

La radiografía del sector que han elaborado las propias organizaciones profesionales ratifica la exigua presencia de médicos en Castilla-La Mancha: la plantilla disponible es corta según los parámetros de habitantes y extensión territorial.

La realidad en la que coinciden ambas variables anticipa listas de espera de mayor duración, dificultades para la detección y el diagnóstico de enfermedades y una calidad asistencial que, de forma significativa en el ámbito de la atención primaria (medicina familiar y comunitaria), se puede ver comprometida por los reducidos recursos a disposición del paciente.

Más especialistas, más mujeres

En todo caso, la región puede presumir de datos más halagüeños en el ámbito de la atención médica especializada. La comunidad autónoma cuenta con 2,11 profesionales capacitados para un área concreta, casi el mismo registro que la media nacional (2,15).

Desde el año 2000, el número de médicos especialistas en la región ha aumentado un 3,8 % de media anual. Se trata de la segunda región con un crecimiento más elevado en el último cuarto de siglo, solo por detrás del País Vasco (4,6 %).

La feminización de la profesión, una constante en el conjunto de España y en el conjunto de los países más desarrollados, también aflora en la región. El 57 % de los médicos colegiados de Castilla-La Mancha son mujeres.

Ellas protagonizarán el futuro del sector. El informe recuerda cómo en estos momentos "aproximadamente el 71 % del alumnado de Medicina son mujeres, lo que supone una inversión completa respecto a la situación de hace medio siglo". En Castilla-La Mancha, la UCLM oferta el grado de Medicina en los campus de Albacete y Ciudad Real.

El perfil del médico en la región

Según los datos que recoge el informe, la región cuenta con 9.390 médicos en activo, el 3,4 % de cuantos ejercen esta profesión en todo el país. En buena medida, la distribución provincial se relaciona con el censo de cada una de las cinco divisiones.

En la provincia de Toledo hay 2.743 médicos en activo. Tanto Ciudad Real (2.679) como Albacete (2.090) superan los dos millares de profesionales en ejercicio. Guadalajara tiene 1.097 galenos que desempeñan su actividad con un notable 62,4 % de mujeres. En Cuenca pasan consulta 781 médicos.

Las cifras de colegiación son más abultadas, dado que incluyen a los profesionales que no se encuentran en activo. En esta categoría destacan los 3.225 médicos de la provincia de Toledo inscritos en alguna organización profesional.

En el ámbito de la atención especializada también destaca una presencia mayoritaria de la mujer. El 56 % de las doctoras de un área sanitaria concreta en Castilla-La Mancha son mujeres, mientras que la media nacional es del 59,6 %.

La edad media de los doctores que ejercen en la región es de 47,92 años, algo superior al promedio del país (47,49 años). El 24,3 % de los médicos que trabajan en la comunidad autónoma tiene menos de 35 años; el 19,2 % de los profesionales cumple entre 35 y 44 años y el 19,8 % se sitúa en la cohorte de 45 a 54 años.

Asimismo, el 19,6 % de los profesionales tiene entre 55 y 65 años y superan la edad habitual de retiro el 17,1 % de los colegiados en Castilla-La Mancha.

Los colegios de médicos prevén que el 14,4 % de los médicos de la región se jubilen en 2030, una proporción que escala hasta el 25,6 % de la plantilla actual en 2035.

Formación y recepción

El informe también se adentra en la realidad de los MIR. Castilla-La Mancha destina el 4,61 % de su inversión sanitaria a esta formación, un dato que sobrepasa el promedio nacional (4,13 %).

El 4 % de los residentes MIR del país se forman en la comunidad autónoma. En la actualidad, se ofertan 1.419 plazas para residentes; el próximo 2026 se incorporarán 16 más.

Otra de las características que define a la profesión en Castilla-La Mancha es su condición de receptora de profesionales. Se trata de uno de los territorios preferidos por los profesionales que se emplean en una comunidad autónoma diferente a la de su origen.

Al respecto, Toledo es una de las provincias que, proporcionalmente, más facultativos desplazados acoge. La cercanía con Madrid facilita este trasvase.

El trabajo elaborado por el propio gremio apunta a "la distribución geográfica y la movilidad profesional como factores críticos para la equidad en la atención sanitaria".