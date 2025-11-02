Enfermeras del Hospital de Toledo, premiadas por un proyecto sobre lectura digital de pruebas de alergia

Profesionales de Enfermería del servicio de Alergología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), se han alzado con el primer galardón de la I Convocatoria de los Premios de Innovación en Enfermería de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

El proyecto premiado, titulado Implementación de la tecnología Nexkin en pacientes sometidos a pruebas cutáneas: mejora en la precisión diagnóstica frente a la medición manual en enfermería alergológica, ha sido desarrollado por las enfermeras Verónica Galán Jiménez, Cristina Rocío Rodríguez López y Soraya Ortega Rodríguez.

Esta primera edición de los premios ha contado con la participación de seis proyectos procedentes de distintos hospitales españoles, resultando el del Hospital de Toledo merecedor del primer premio por su carácter innovador y su potencial en la práctica clínica.

El estudio plantea la incorporación de la tecnología digital Nexkin DSPT, un sistema de escaneado tridimensional sin contacto que permite realizar una lectura objetiva y reproducible de las pápulas cutáneas en las pruebas de alergia con aeroalérgenos, alimentos, medicamentos o venenos de himenópteros. Su uso por parte del personal de Enfermería permite estandarizar el procedimiento, reducir la variabilidad y aumentar la fiabilidad diagnóstica y la seguridad del paciente.

Un año de estudio comparativo

El galardón permitirá llevar a cabo durante doce meses un estudio prospectivo comparativo entre la lectura convencional y la digital, evaluando la concordancia diagnóstica, el tiempo de lectura, la satisfacción de los profesionales y la viabilidad operativa.

El proyecto se desarrollará en las consultas de Alergología del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Toledo, donde los pacientes con indicación de pruebas cutáneas participarán en el análisis de ambas modalidades de lectura.

Precisión diagnóstica

Los datos obtenidos permitirán determinar si la tecnología mejora la precisión diagnóstica, reduce la variabilidad entre observadores y aumenta la eficiencia en las consultas de alta demanda.

Con esta investigación, el equipo pretende incorporar herramientas de innovación tecnológica a la práctica enfermera especializada en alergología, reforzando su papel en la mejora de la calidad asistencial.