Una extrabajadora de la clínica de Talavera que cerró: "Se entregaron todos los informes de las mamografías hechas"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que todas las mujeres que se hicieron mamografías en el centro privado de Talavera de la Reina que tenía adjudicado el cribado de cáncer de mama, que cerró en mayo, "están notificadas".

Un hecho que ha confirmado a Castilla-La Mancha Media este viernes una de las trabajadoras que prestaban servicio en la clínica, afirmando que todas las cartas con los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas a las pacientes fueron entregadas en tiempo y forma.

"No queda ninguna de las pruebas por ser enviada. Las pruebas semestrales y anuales que quedaron pendientes en el centro de diagnóstico se están haciendo el hospital de la ciudad", ha expresado la extrabajadora, Prado del Mazo.

Desde 2013

Por su parte, la Junta ha explicado que el contrato de la empresa procedía de 2013, con la legislatura de María Dolores Cospedal, año desde el que había llevado a cabo su labor respecto al cribado de cáncer de mama con normalidad hasta el "sorpresivo cierre del centro".

"Las últimas cartas de invitación al cribado del cáncer de mama que se expidieron están fechadas el 15 de mayo y en ellas se indicaba día, hora y lugar de realización de la prueba diagnóstica de cribado de cáncer de mama. La empresa notificó por escrito que todos los informes generados hasta esas fechas estaban notificados", ha aclarado la Junta.

Asimismo, ha detallado que cuando el Gobierno regional tuvo conocimiento del cierre de la empresa, "se comenzaron a entablar negociaciones con otras empresas para que pudieran asumir el flujo de mujeres que en este 2025 deben tener completado su estudio de diagnóstico de cribado". Por ello, ya se ha procedido al llamamiento y realización de mamografías de las 500 primeras mujeres que deben tener realizada su prueba antes del cierre del año 2025.

Por otro lado, la Junta ha informado del proceso de licitación del nuevo concurso del cribado de cáncer de mama para el área de Talavera para los próximos dos años.

"Desde la Consejería de Sanidad se quiere hacer un llamamiento a la calma, recordando que los programas de detección de cáncer de mama se realizan a mujeres sanas, sin patologías e invitándolas a participar en el programa de detección para diagnosticar precozmente cualquier alteración en su estado de salud", ha sentenciado.