UGT denuncia que una UVI de Toledo ha estado un día entero sin médico: "Es un riesgo muy serio"

UGT ha denunciado "un nuevo episodio" de ausencia de médicos en las UVIs móviles de Castilla-La Mancha. Esta vez, la incidencia ha tenido lugar en Escalona (Toledo) donde este recurso "ha estado este fin de semana sin médico durante 24 horas".

El sindicato apunta que este problema no ha sido el único que ha ocurrido en la región en los últimos días. En Tomelloso (Ciudad Real) explican que ante la falta de facultativo, la baja tuvo que ser cubierta por otro que salía de una guardia de 24 horas, lo que le llevó a doblar el turno.

Unas incidencias que a juicio de UGT Servicio Públicos "pone de manifiesto la sobrecarga emocional y física que representa trabajar tantas horas en una UVI móvil, situación que no debería darse en ningún caso”.

Del mismo modo, señalan que estas circunstancias no son casos aislados. Como ejemplo citan la situación de la UVI móvil de Torremocha del Campo (Guadalajara) donde han denunciado falta de médico en varias ocasiones.

A juicio de UGT, se trata de incidencias que derivan de que "el Sescam dota a estos recursos de las plantillas mínimas", por lo que plantea como solución que haya "varios equipos de refuerzo para hacer frente a estas situaciones"

"Lo que se pone en juego es la salud y seguridad de los profesionales, así como la asistencia médica de los ciudadanos y ciudadanas que sufren urgencias y emergencias, con el serio riesgo que ello representa", han sentenciado desde el sindicato.