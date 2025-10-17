Si tienes este queso de cabra en la nevera, no lo consumas: alerta sanitaria en Castilla-La Mancha

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de las bacterias Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra moho blanco de la marca 'Suerte Ampanera'.

Según la información difundida, la distribución inicial del producto afectado incluye a Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que haya llegado a otras regiones.

La Aesan ha tenido conocimiento de la incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de las autoridades sanitarias madrileñas.

La empresa fabricante ha comunicado voluntariamente el problema a las autoridades, en cumplimiento de la legislación y para evitar la comercialización de alimentos no seguros.

Retirada de lotes

Las comunidades autónomas afectadas han sido informadas para retirar de inmediato los lotes afectados de los canales de venta.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los consumidores abstenerse de consumir el producto si lo tienen en casa.

Posibles síntomas

En caso de haber ingerido el queso, se aconseja acudir a un centro de salud si se presentan síntomas compatibles con la listeriosis, como fiebre, vómitos o diarrea.

Asimismo, la Aesan recuerda a las mujeres embarazadas que deben extremar las precauciones y evitar el consumo de alimentos de riesgo, como los quesos elaborados con leche cruda, para prevenir infecciones por Listeria monocytogenes.