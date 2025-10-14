Castilla-La Mancha inicia la vacunación de gripe para mayores de 60 años y grupos considerados de riesgo

Este martes ha comenzado en Castilla-La Mancha la campaña de vacunación contra la gripe para adultos, con la previsión de alcanzar un 75 por ciento de cobertura en mayores de 60 años y hasta un 60 por ciento en mujeres embarazadas.

La campaña se produce tras el inicio de la vacunación infantil el pasado 1 de octubre, que cubre a niños de 5 a 59 meses y también contra el virus respiratorio sincitial (VRS).

Monserrat Hernández, directora general de Cuidados y Calidad del Sescam, desde el Centro de Salud de Buenavista (Toledo), ha recordado que las novedades de este año incluyen el envío progresivo de mensajes a padres y otros grupos de población para fomentar la vacunación.

Comienza campaña de vacunación gripe y covid. SESCAM

Junto a esa medida, existe la posibilidad de pedir cita a través de la app 'Mi Salud Digital' y la web de la Consejería de Sanidad, además de los canales tradicionales.

Niños

Para esta campaña, Castilla-La Mancha cuenta con 600.000 dosis de vacunas, incluyendo 30.000 intranasales para niños de 24 a 59 meses, que evitan el pinchazo, y más de 360.000 vacunas adyuvadas, diseñadas para mejorar la respuesta inmunitaria en los adultos.

Hernández ha subrayado que "las vacunas son efectivas" y ha puesto como ejemplo que la campaña del virus respiratorio sincitial en niños ha logrado una cobertura superior al 95 %, reduciendo "en más de un 80 % las complicaciones, los ingresos hospitalarios y las consultas al pediatra".

Campaña infantil

En cuanto a las coberturas previstas para adultos, la directora general ha señalado que el Sescam espera superar el 68 % alcanzado el año pasado, con especial atención a mayores de 60 años y mujeres embarazadas.

Además, en la campaña infantil ya se han administrado 7.500 dosis de gripe y 3.500 de VRS, destacando el compromiso y esfuerzo de los profesionales de los centros de salud.

Pacientes

Entre los primeros vacunados este martes se encontraba Piedad, de 80 años, quien ha afirmado: "Es bueno vacunarse, aunque en mi entorno haya de todo. Puede que duela un poquito el brazo, pero se pasa".

Por su parte, María Juana, de 82 años, ha señalado que acude a vacunarse cada año tanto de gripe como de Covid:"Me ha dolido un poquito el brazo, pero sin importancia. Para mí es importante vacunarse porque me va bien".

La campaña de vacunación de Castilla-La Mancha continuará en las próximas semanas, con el objetivo de proteger a los grupos de riesgo frente a la gripe y reducir la incidencia de complicaciones y hospitalizaciones asociadas.