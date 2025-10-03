Amplio seguimiento de la huelga de médicos en los centros sanitarios de Castilla-La Mancha

La huelga de médicos en contra del Estatuto Marco que regula sus condiciones laborales propuesto por el Ministerio de Sanidad ha tenido un amplio seguimiento en todos los centros sanitarios de la comunidad. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) asegura que el seguimiento ha sido del 80/85 % y ha valorado el "respaldo mayoritario de todos los médicos, facultativos, residentes, estudiantes de Medicina a un Estatuto propio".

Por su parte, la Junta ha expresado que la huelga ha tenido un seguimiento del 43 % en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, cifra obtenida a través de los procedimientos de medición empleados en convocatorias precedentes.

El secretario general del CESM en la región, Óscar Quintana, ha valorado el apoyo desde Ciudad Real, donde unos 500 médicos, facultativos, residentes y estudiantes de enfermería se han manifestado para reclamar la dignificación de su profesión y la aprobación de un Estatuto propio.

La protesta ha recorrido las calles de la capital provincial para denunciar la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales y en la garantía de una sanidad pública de calidad.

Según los datos de Quintana, por Gerencias de Atención Integrada (GAI) en Tomelloso, el seguimiento ha sido del 87 %; en Albacete, Toledo y Valdepeñas, del 85 %; en Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Manzanares, del 82 %; en Cuenca, del 81 %; en Guadalajara, Talavera de la Reina, Puertollano, Hellín y Villarrobledo, del 80 %; y en Almansa, del 75 %.

Por último, ha aprovechado para pedir a la Junta de Castilla-La Mancha la reactivación inmediata de la Carrera Profesional en el Sescam, que "lleva paralizada desde 2012 en la región".

Cumplimiento de los Servicios Mínimos

Por su parte, la Junta ha asegurado que los datos recogidos por la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación apuntan a que la huelga ha tenido un seguimiento del 43 % en la región.

"Los servicios mínimos establecidos se están cumpliendo en su totalidad y hay que destacar la ausencia de incidencias en los centros sanitarios. Las áreas quirúrgicas de los centros hospitalarios son las que han registrado una mayor repercusión asistencial, mientras que las de consultas y pruebas diagnósticas se están viendo afectadas en menor medida", ha asegurado.

Asimismo, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han transmitido la necesidad de dotar al Sistema Nacional de Salud de un nuevo Estatuto Marco para todos sus trabajadores que permita seguir mejorando sus derechos.

80 % en el Hospital de Toledo

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COMT) ha cifrado el seguimiento en el Hospital de Toledo en un 80 %. Desde el organismo han secundado la huelga para "alzar la voz contra el proyecto del Estatuto Marco, cuyas medidas son consideradas degradantes para la profesión, ya que perpetúa la sobrecarga laboral y limita la autonomía para negociar".

La concentración de Toledo ha tenido lugar a las 12 horas en la puerta principal de centro hospitalario y ha contado con la presencia del presidente, Raúl Calvo, su secretaria general, Eva García Camacho, y el vocal de Hospitales, Enrique Cano.

Huelga de médicos en el Hospital de Toledo. Foto: Javier Longobardo.

"Reivindicamos un Estatuto que recoja las peculiaridades de nuestra profesión y que nos convierta de nuevo en líderes capaces de establecer los principios sobre los que debemos trabajar", ha expresado Calvo.