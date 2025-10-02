HM IMI Toledo amplía su Servicio de Urología sumando a los doctores Fernando Álvarez y Luis Álvarez Buitrago

HM IMI Toledo ha anunciado la incorporación de los doctores Fernando Álvarez y Luis Álvarez Buitrago a su Servicio de Urología, según ha informado el centro en una nota de prensa.

La clínica ha señalado que ambos profesionales cuentan con una reconocida trayectoria en el abordaje integral de las patologías urológicas más prevalentes y complejas, así como en la aplicación de técnicas quirúrgicas innovadoras y tratamientos de última generación.

De acuerdo con HM IMI Toledo, esta incorporación permitirá reforzar la capacidad asistencial y ampliar la cartera de servicios especializados, con un enfoque en la atención personalizada al paciente.

Entre las áreas destacadas se encuentran la litiasis renal, la hiperplasia benigna de próstata, la incontinencia urinaria y la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata.

El propio Dr. Fernando Álvarez ha subrayado que "el diagnóstico precoz es clave para ofrecer tratamientos más eficaces y menos agresivos". "Nuestro objetivo es que cada paciente se sienta acompañado desde el primer momento, con información clara, opciones personalizadas y una atención cercana y de calidad", ha añadido.

Disfunción eréctil

Por su parte, el Dr. Luis Álvarez Buitrago ha destacado el uso de ondas de choque de baja intensidad como terapia para la disfunción eréctil. "Queremos ofrecer soluciones eficaces y adaptadas a las necesidades reales del paciente. El tratamiento con ondas de choque es una alternativa innovadora, no invasiva y sin efectos secundarios significativos, que está cambiando la forma en que abordamos los problemas de erección", ha explicado.

La directora médica de HM IMI Toledo, Marta Sánchez-Dehesa, ha afirmado que "esta incorporación supone un paso importante en nuestra apuesta por ofrecer una medicina de vanguardia, centrada en el paciente y basada en el trabajo en equipo. Estamos convencidos de que mejorará notablemente la experiencia y los resultados clínicos de todos nuestros pacientes".