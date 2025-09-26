El Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha se suma a la huelga del 3 de octubre contra el Estatuto Marco

El Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla La Mancha ha anunciado su respaldo a la huelga convocada desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para el próximo 3 de octubre contra el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud presentada por el Ministerio de Sanidad.

De esta forma, se adhiere al comunicado emitido por el Foro de la Profesión Médica, al que pertenece la Organización Médica Colegial, apoyando la convocatoria de huelga general.

"Los médicos de la comunidad, al igual que en el resto del país, afrontan una situación laboral que no refleja la responsabilidad o la preparación que exige la profesión. Además, compromete la capacidad del Sistema Nacional de Salud para atraer y retener talento", han asegurado.

"Carencias graves"

Desde el Consejo han mostrado su preocupación, en línea con el Foro, ante un Estatuto Marco que mantiene "carencias graves". Entre ellas, la clasificación profesional inadecuada, la ausencia de una regulación clara de la jornada laboral y la falta de un modelo retributivo justo.

"Defender unas condiciones laborales dignas no es solo un derecho de los médicos, sino también una garantía para la ciudadanía. Sin un marco normativo sólido que respalde la excelencia profesional, la conciliación y el descanso, la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes se ven seriamente amenazadas", han criticado.

Por último, el Consejo Autonómico ha asegurado que apoyará a los facultativos que ejerzan su derecho constitucional a secundar la huelga convocada para mejorar sus condiciones laborales.