Nuevas terapias, detección precoz, uso de la IA, seguimiento y equidad, claves del nuevo Plan Integral del Cáncer

El Gobierno de Castilla-La Mancha articulará el nuevo Plan Regional Integral del Cáncer en torno a cinco grandes ejes transversales: la incorporación de nuevas terapias como inmunoterapia, la detección precoz, la incorporación del uso de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el diagnóstico, el seguimiento de pacientes supervivientes y la equidad en el acceso de los tratamientos.

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante una visita a los stands de varios colectivos asociativos del sector sociosanitario en la Feria de Albacete.

El consejero ha recordado que este nuevo plan, que se encuentra en fase de elaboración, es una "herramienta estratégica" que busca fortalecer toda la cadena de atención oncológica.

"Este Plan se está construyendo desde el diálogo, la evidencia científica y la participación de los profesionales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes", ha subrayado el consejero, quien ha indicado que ya se han completado las dos primeras fases de análisis y diagnóstico de situación, incluyendo las líneas estratégicas del proyecto.

En una nota de prensa remitida por la Junta, ha explicado que la tercera fase se iniciará con el objetivo de definir los planes de acción que conformarán la hoja de ruta para desarrollar el plan en los próximos meses.

Para ello, ya se han constituido grupos de trabajo sobre temáticas específicas que este mes de septiembre realizarán una puesta en común de sus aportaciones y celebrarán talleres temáticos presenciales, tras los cuales se elaborará un primer borrador del Plan Integral Contra el Cáncer.

De la misma manera, ha detallado que el Plan contará con esos cinco ejes que recorren de manera transversal desde el conocimiento de la situación actual del cáncer en la región, a un planteamiento de atención oncológica integral y favorecedor del acceso a la innovación, con formación específica de los profesionales, el desarrollo de la cartera genómica regional, la creación de plataformas de diagnóstico y tratamiento avanzado, y la humanización en el proceso oncológico, con especial atención al cáncer infanto-juvenil.

Un momento de la visita de Jesús Fernández Sanz a la Feria de Albacete.

Cáncer infanto-juvenil

Sobre este último aspecto, Martínez Sanz ha insistido en que Castilla-La Mancha viene trabajando desde siete años para ofrecer la mejor atención a los pacientes con cáncer -hasta 18 años- de la mano de la Red de Profesionales y Expertos en Oncohematología Pediátrica “una herramienta que nos está permitiendo realizar un abordaje multidisciplinar y el trabajo en red”.

A propuesta de esta Red de Profesionales, la región cuenta con dos centros de referencia para el abordaje del cáncer infantil, que son los complejos hospitalarios de Albacete y Toledo, que tienen un proyecto común de trabajo como un equipo único para evitar variabilidades en la práctica clínica y en el acceso a las prestaciones, con protocolos consensuados y buscando tratamientos más individualizados.

Además, desde mayo de 2022 Castilla-La Mancha cuenta con un Comité Regional de Tumores Pediátricos, que tiene entre sus funciones mejorar la supervivencia y calidad de vida de estos pacientes, asegurar su manejo multidisciplinar y mejorar la comunicación entre los profesionales a lo largo de todo el proceso asistencial.

Por otra parte, ha señalado que se sigue avanzando en la implementación de la Estrategia de Cuidados Paliativos Pediátricos y ya están en funcionamiento los cinco Equipos de Atención Integral en Cuidados Paliativos Pediátricos previstos, con consultas monográficas y visitas a domicilio. Estos equipos son los encargados de establecer un plan de cuidados individualizado para cada paciente, que incluye valoración médica, enfermería, psicológica, social y espiritual.

Según ha explicado Fernández Sanz, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha constituido un grupo de trabajo para el seguimiento del desarrollo de esta Estrategia, que a finales de este mes realizarán una revisión de protocolos que están en marcha y analizarán el funcionamiento de los equipos tras el inicio de la actividad.