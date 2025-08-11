Un chip individual a la ropa del hospital para que no se pierda: el innovador sistema de la Gerencia de Villarrobledo

La Gerencia de Villarrobledo implanta un sistema inteligente de trazabilidad textil para optimizar la gestión de su ropa hospitalaria. JCCM

La Gerencia de Atención Integrada del Hospital de Villarrobledo ha implantado un innovador sistema que equipa a cada prenda de ropa sanitaria con un pequeño chip que permite rastrear cada prenda durante todo su ciclo de vida para conseguir un mayor control y mejorar la eficiencia en la gestión logística.

Gracias a una etiqueta inteligente (tag RFID UHF) que va cosida al textil, podrán identificarla de forma rápida y sin contacto desde que se recoge para su lavado hasta que vuelve limpia y lista para su uso.

Además, han incorporado un túnel de lectura masiva que les permite procesar más de 500 prendas en menos de siete segundos que cuenta con una estación de asignación de prendas que facilita la asignación y devolución de uniformes de los profesionales, el seguimiento de la recogida de ropa sucia y la entrega de ropa limpia.

Este sistema facilita operaciones como la lectura masiva de prendas, la asignación y devolución de uniformes de los profesionales. JCCM

La directora gerente del Área Integrada de Villarrobledo, Caridad Ballesteros, ha subrayado que "la implantación de este sistema supone un paso más en la modernización de la Gerencia, optimizando recursos y garantizando la disponibilidad de ropa hospitalaria en condiciones óptimas, lo que redunda directamente en la calidad de la asistencia".

Los Servicios Generales y del personal de lavandería han recibido formación específica para el manejo de los nuevos equipos.