Los sanitarios avisan de que las Urgencias del nuevo hospital de Toledo también se colapsarán

El personal sanitario de Toledo teme que los habituales colapsos que sufre el servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Salud, donde habitualmente decenas de usuarios que requieren ingreso esperan durante horas hasta poder ser acomodados en planta, se repitan en el nuevo Hospital Universitario del barrio del Polígono, que si se cumplen los plazos previstos tendrá que estar funcionando a pleno rendimiento antes del próximo 30 de noviembre, tal y como ha informado en primicia este periódico.

La Junta de Personal del Área Sanitaria de Toledo, según ha denunciado este lunes, sospecha de que la situación no mejorará en el nuevo hospital puesto que allí la superficie dedicada a Urgencias "es muchísimo más amplia que en el Virgen de la Salud" pero que, sin embargo, no hay un "aumento sustancial" de camas disponibles en planta. Eso, a su juicio, supondrá que "se seguirán produciendo colapsos al no poder ingresar a los pacientes en hospitalización". Según las cifras oficiales, el Hospital Universitario toledano dispondrá de 610 camas de hospitalización médica y quirúrgica, 76 camas de obstetricia y ginecología, 57 camas de pedriatría y 30 de psiquiatría. En el Virgen de la Salud, el total de camas es de 623.

Los sanitarios de Toledo recuerdan que "desde hace ya demasiado tiempo los trabajadores y trabajadoras de las Urgencias del Hospital Virgen de la Salud viven en un permanente colapso y saturación", una situación que "está acabando con la salud y la paciencia de los profesionales". Y es que, según critican, además de atender a los pacientes que llegan al servicio tienen que hacer lo propio con una media de 50 pacientes que se quedan allí a la espera de cama, por lo que funcionan como una planta más de hospitalización "pero con el agravante de que el personal sigue siendo el mismo y el espacio para dicha atención es insuficiente".

Exigen información

En otro orden de cosas, la Junta de Personal denuncia que la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo, que ha marcado el próximo 30 de noviembre como nueva fecha tope de cambio de hospital, "incumple nuevamente su obligación legal de consulta y participación a los trabajadores y sus representantes en todo aquello que atañe a la planificación y organización del trabajo en el Nuevo Hospital Universitario de Toledo".

"A día de hoy no sabemos cuál va a ser la distribución de las diferentes unidades de hospitalización en sus nuevos emplazamientos, cuál va a ser el número de camas en cada unidad, el número de profesionales de todas las categorías para dar cobertura en todos los turnos a esas camas, tampoco conocemos cuál será la plantilla orgánica de trabajadores, ni mucho menos su distribución por unidades", aseguran, no sin recordar que "no se trata de una simple mudanza sino de un traslado muy complejo que tiene importantes repercusiones en todo el personal".

Por último, ante lo que consideran una "clara actitud de desprecio a los trabajadores y a sus representantes por parte del Gerente", al que acusan de "oscurantismo y falta de transparencia", instan al consejero de Sanidad, a la directora gerente del SESCAM y al director de Recursos Humanos del SESCAM "a que tomen las medida pertinentes para reconducir la situación".

