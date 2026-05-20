Ecologistas pide el "cierre cautelar" de Puy du Fou tras confirmarse que se enterraron animales de forma irregular

Ecologistas en Acción ha anunciado que ultima una denuncia por vía penal contra Puy du Fou España tras reconocer la empresa la existencia de enterramientos de animales dentro de su parque de Toledo.

La reacción llega después de que Puy du Fou haya comunicado este miércoles el despido de tres empleados tras detectar "irregularidades aisladas" en la gestión de animales fallecidos y enterramientos realizados dentro del recinto, al margen de los protocolos internos establecidos.

Por ello, Ecologistas ha reclamado que se "precinte" la zona donde se encuentra el denominado cementerio de animales y que se decrete el "cierre cautelar total o parcial" del parque "hasta que se pueda garantizar el buen estado sanitario del mismo".

En una nota de prensa, la organización ecologista ha asegurado que el reconocimiento Puy du Fou "no supone más que la constatación de algo que ya estaba demostrado".

Según la organización, "la empresa se ha visto obligada a actuar en una estrategia de contención de daños clásica de este tipo de situaciones, trasladando la responsabilidad plena a jefes de equipo a los que no solo se les dejó hacer, sino que se les defendió ante las denuncias internas".

Los ecologistas han sostenido además que el comunicado emitido por el parque "es más relevante por lo que no dice que por lo que dice", al entender que trata de desviar la atención sobre "presuntas acciones de maltrato animal, daños al medio ambiente y riesgos para la salud pública y animal".

Críticas al Gobierno regional

La organización ha cargado también contra el Gobierno regional y, en concreto, contra las consejerías de Agricultura, Desarrollo Sostenible y Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, al considerar que han estado "más preocupadas de proteger a la empresa que de prestar atención a las denuncias y a la seguridad de quienes visitan el parque temático".

De hecho, ha reclamado el cese del consejero de Fomento, Nacho Hernando, al considerar que ha tratado de "deslegitimar" las denuncias realizadas por trabajadores del parque temático.

Ubicación donde se llevaron a cabo los enterramientos de animales, según Ecologistas en Acción.

Además, la organización ha avanzado que trasladará su denuncia "a los juzgados de lo penal y a donde sea necesario" para intentar "llegar al fondo de todo este oscuro y lamentable caso".

Expediente de la Junta

Por su parte, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha asegurado que la Junta abrirá "los expedientes correspondientes" si se confirma que Puy du Fou ha incumplido la legislación de bienestar animal.

A preguntas de los periodistas este miércoles, Padilla ha señalado que la semana pasada al Ejecutivo autonómico "no le constaba que se estuviera produciendo" enterramientos de animales en las instalaciones del parque "sin control". "Si se confirma, actuaremos", ha advertido.

Por su parte, Puy du Fou España ha defendido que las irregularidades fueron "aisladas" y realizadas por determinados responsables del equipo de animales "al margen de los procedimientos y la ética del parque".

La empresa ha explicado que una investigación interna ha permitido acreditar enterramientos irregulares realizados entre 2021 y julio de 2025, así como posibles conductas incompatibles con los estándares de bienestar animal.

Tras concluir el expediente, la dirección ha decidido despedir a tres trabajadores e impulsar un paquete de medidas para reforzar el control interno, entre ellas la creación de un Comité de Bienestar Animal, nuevos sistemas de trazabilidad y programas obligatorios de formación para empleados vinculados al cuidado de animales.