El parque de Cuenca donde ver 12 osos pardos en semilibertad que cautivó a Félix Rodríguez de la Fuente

El oso pardo en España se extiende más allá de la Cordillera Cantábrica. En plena Serranía de Cuenca se esconde el Parque de El Hosquillo, un paraje natural de casi 1.000 hectáreas donde puedes observar a pocos metros estos mamíferos en semilibertad.

Hasta no hace tanto tiempo, este mamífero estuvo a punto de desaparecer en nuestro país. La destrucción de su hábitat y la caza furtiva lo arrinconaron a los bosques de Asturias, Cantabria y Castilla y León. Sin embargo, el fin del furtivismo y el trabajo de repoblación han conseguido que la especie supere ya los 400 ejemplares en todo el territorio nacional.

A 50 kilómetros de la ciudad de Cuenca, El Hosquillo alberga actualmente 12 ejemplares de oso pardo, que conviven en régimen de semilibertad en un territorio de aproximadamente 10 hectáreas conocido como el Rincón del Buitre.

Oso pardo en el Hosquillo. Parqueelhosquillo.com

Este espacio, enclavado en un valle por donde discurre el río Escabas y el arroyo de las Truchas, fue creado como Parque Cinegético Experimental en el año 1964 y es propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde 1986. En 2025 recibió más de 17.000 visitantes.

La temporada de 2026 arrancó el pasado 19 de marzo y se extenderá hasta el 8 de diciembre. No obstante, la zona de osos permanecerá cerrada hasta junio por la construcción de la nueva pasarela panorámica elevada que "permitirá observar a los osos desde una perspectiva más natural, eliminando la sensación de “jaula” y mejorando la experiencia del visitante", explican desde el Ejecutivo autonómico.

Desde el propio parque explican a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el origen de esta pequeña comunidad mamífera en la serranía conquense. "Estos osos provienen de una pareja que trasladaron del parque Cabárceno en el año 1998, a raíz de ahí se han ido reproduciendo", detallan.

Aunque sus ancestros lejanos proceden de Centroeuropa, su adaptación al ecosistema castellanomanchego ha sido total. Los datos lo corroboran: han multiplicado por seis su población en apenas 25 años, pasando de esa pareja a una docena en total.

Un fenómeno que enamoró hasta al propio Félix Rodríguez de la Fuente, quien dedicó a los osos de El Hosquillo el primer documental de su aclamada serie 'El Hombre y la Tierra'.

"Me gustaría que esta fuera la mejor introducción para conocer mejor esta maravilla que hay en el corazón de España, en la Serranía de Cuenca, y también para que conozcamos mejor a un animal tan interesante, tan bello y tan escaso en la península ibérica como es el oso", así comenzaba el famoso naturalista.

No todo son buenas noticias, una investigación liderada por el CSIC refleja que el cambio climático y la falta de alimento ha provocado una modificación en la dieta y costumbres del oso pardo que está pasando de ser un depredador a un animal puramente herbívoro.

Afortunadamente, los arroyos y riscos de la Serranía de Cuenca son refugio de otras especies como truchas y nutrias que conviven con aves como el águila real, el halcón peregrino, el búho real o el buitre leonado. En sus densos pinares hacen vida animales como lobos, ciervos, corzos, gamos, muflones y cabras monteses.

Osos en el Hosquillo. JCCM

Para disfrutar del Parque de El Hosquillo y sus osos es imprescindible realizar una reserva previa a través de su web oficial (parqueelhosquillo.com), ya que el recinto no dispone de taquilla física. Las visitas se concentran los fines de semana (sábados y domingos), festivos y la mayoría de puentes, aunque en julio y agosto se amplían.

Generalmente, hay turno de mañana (11:00 horas) y de tarde (16:00 horas) que pueden extenderse en épocas de mayor afluencia. Las tarifas oscilan entre la gratuidad para menores de cuatro años y los 13,15 euros para adultos (6,57 euros en precio reducido).

Ruta guiada de tres horas

Se exige estar en la puerta de acceso 15 minutos antes de su turno para disfrutar en orden del recorrido guiado de tres horas que pasa por el museo cinegético y centro de interpretación, observación de osos y de otros animales como lobos, ciervos y gamos.

"Todas las visitas son guiadas, acompañadas de nuestros monitores, en grupos de máximo 70 personas. El precio incluye acceso al parque y visita guiada", señalan en la web.

Sin duda, un viaje al corazón de la naturaleza que, como vaticinaba Rodríguez de la Fuente, invita a amar y respetar un poco más la fauna ibérica que conforma nuestro bello patrimonio salvaje.