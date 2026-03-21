El PSOE de Talavera irá a los tribunales si los daños en una de las islas del Tajo son un “delito"

Las concejalas Montserrat Muro, Flora Bellón, y María Jesús Pérez se han sumado a la actividad organizada por la Plataforma 'Talavera Natural en Acción' en defensa de la Isla de los Molinos de Arriba.

El Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina solicitará información formal a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para esclarecer el tipo de autorización que tiene el Ayuntamiento para intervenir en la Isla de los Molinos. El PSOE no descarta acudir a la vía judicial si se llegara a demostrar la existencia de un "delito medioambiental" en las actuaciones realizadas en este entorno natural del Tajo.

Así lo ha indicado la concejala socialista, Montserrat Muro, quien ha participado en la charla y marcha reivindicativa organizada por la plataforma 'Talavera Natural en Acción' junto a la viceportavoz Flora Bellón y la concejala María Jesús Pérez.

El acto se ha celebrado en defensa de la Isla de los Molinos de Arriba, un espacio que la Agrupación Naturalista Esparvel ya señaló hace unos días tras denunciar una presunta "tala de árboles sanos sin autorización" ejecutada por el consistorio.

"Los reyes de la motosierra"

Las socialistas han calificado la intervención llevada a cabo por el Gobierno del alcalde José Julián Gregorio como una "auténtica tropelía medioambiental" que pone en riesgo el patrimonio natural de Talavera.

"Esto es lo que ocurre", ha lamentado Muro, "cuando dejamos el medio ambiente en manos de los reyes de las motosierras, que no se limitan a entrar y hacer actuaciones de mantenimiento del espacio, sino que se dedican a entrar con excavadoras y con maquinaria pesada para destrozar como han destrozado este espacio natural".

Desarrolo sostenible analiza los hechos

En este sentido, han señalado que les consta que la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta está analizando los hechos y el Grupo Socialista no descarta ninguna vía de actuación, incluidas las legales, si se confirma que los daños medioambientales ocasionados en este espacio "pudieran constituir un delito", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Los socialistas preguntan qué va a hacer el Gobierno local al respecto y si nadie va a tomar ningún tipo de medida respecto al "desastre" medioambiental que se ha llevado a cabo en la ciudad.

También han lamentado la "falta de transparencia" del Ejecutivo local, toda vez que el PSOE pidió acceso a las obras para conocer de primera mano las actuaciones, pero a día de hoy "seguimos sin recibir autorización para acceder a este espacio para ver realmente lo que se ha hecho".