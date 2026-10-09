Buscan voluntarios para ayudar en una finca ecológica de saúco en Cuenca a cambio de casa y comida gratis

Disfrutar de la tranquilidad del entorno rural, aprender técnicas de agricultura biológica y alojarse en una vivienda totalmente autosuficiente sin pagar por el alojamiento ni la comida es la propuesta de Eduardo.

Este vecino de Cuenca busca voluntarios que le ayuden a gestionar su finca de 1,4 hectáreas dedicada al cultivo ecológico del saúco (Sambucus nigra) que cuenta con la certificación CAAE. El saúco es un arbusto de elevado valor medicinal y gastronómico, sus flores se utilizan para infusiones y los frutos se cocinan para elaborar zumos, jaleas y mermeladas.

En el anuncio publicado en la plataforma WWOOF España, asegura que el espacio está preparado para hospedar hasta dos personas que busquen una inmersión completa en el mundo rural. Los participantes dispondrán de una modesta vivienda equipada con paneles solares y un aljibe que recolecta el agua de la lluvia.

Una de las voluntarias que ha pasado por la finca de saúco de Cuenca. WWOOF España

La propiedad, situada a tan solo un kilómetro del municipio conquense más cercano, cuenta además con un obrador artesanal donde transforma la cosecha en mermeladas y otros derivados comerciales. Los asistentes disfrutarán de una vida independiente, ya que cocinarán para sí mismos y cuidarán del hogar.

El anfitrión pone a disposición de los huéspedes varias bicicletas para que se desplacen al pueblo con facilidad o simplemente realicen rutas por la zona. El programa, orientado exclusivamente a adultos sin niños, admite estancias de una a dos semanas hasta periodos superiores a un mes y permite la convivencia con mascotas.

Algunos de los voluntarios que ha colaborado en la finca de Eduardo en Cuenca. WWOOF España

¿Qué tareas realiza el voluntario?

Aunque Eduardo no se hospeda en la propia explotación, acude a diario para enseñar el oficio, guiar los trabajos y compartir las jornadas de campo con los voluntarios. El trabajo en la finca varía a lo largo del año, este otoño los deberes se centran en la cosecha del fruto y su posterior procesado en el obrador.

Tras el cosechado, se retiran las instalaciones de riego antes de las heladas y se realizan trabajos de conservación de la explotación. Quienes deseen optar a una de esas dos plazas de voluntariado en la provincia de Cuenca pueden tramitar su solicitud directamente a través del perfil del anfitrión en la web de WWOOF España.