Si te llamas Beatriz, tienes una cita en Toledo: buscan reunir a todas las mujeres de España que tengan ese nombre

¿Te llamas Beatriz? Toledo tiene una cita contigo. La parroquia de Santa Beatriz de Silva, en el barrio toledano de Valparaíso, quiere aprovechar este año jubilar para reunir el próximo sábado 21 de noviembre a todas las personas que lleven el nombre de la santa, tanto de la provincia y la diócesis como de cualquier otro punto de España.

Así lo ha avanzado Carlos Martín-Fuertes, activista vecinal y colaborador de los medios de comunicación, quien ha dado a conocer esta iniciativa impulsada por el nuevo párroco de Santa Beatriz de Silva, Emilio Palomo Guío.

La jornada pretende ser un encuentro festivo y familiar para conocer mejor a Santa Beatriz de Silva, descubrir algunos de los lugares de Toledo vinculados a su vida y, sobre todo, propiciar que las participantes que comparten nombre puedan conocerse y compartir experiencias.

El programa comenzará a las 10.00 horas, con la llegada y el aparcamiento de los vehículos en el parque de Safont. A las 10.30 tendrá lugar una eucaristía junto a las reliquias de Santa Beatriz y, a las 12.00, una visita a Santo Domingo el Antiguo, uno de los lugares vinculados a la vida de la santa.

A las 13.30 está prevista la recogida de los vehículos para desplazarse hasta los salones de la parroquia de Santa Beatriz de Silva, en la avenida del Madroño de Valparaíso, donde a las 14.00 horas se celebrará una comida.

La participación en la jornada será gratuita si no se opta por la comida, mientras que quienes quieran quedarse al almuerzo deberán inscribirse previamente y abonar 15 euros.

La organización invita a acudir tanto individualmente como acompañadas de familiares o amigos y confía en reunir a Beatriz de todas las edades y procedencias. Después de la comida habrá una sobremesa para dialogar, compartir y conocerse.

El lema de la convocatoria resume la propuesta: "¿Te llamas Beatriz? Esta es tu oportunidad de venir a conocer Toledo y encontrarte con otras personas que llevan tu nombre".