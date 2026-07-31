La influencer Rocío Camacho estalla por la crisis en Ceuta y llama a salir a las calles: "Se ríen en nuestra cara"

La influencer Rocío Camacho, natural de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), ha lanzado una contundente reflexión sobre la actualidad política y social en España. En esta ocasión, la creadora de contenido se ha mostrado tajante ante la grave situación que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada ilegal de 49.000 personas procedentes de Marruecos.

"No entiendo como país qué más necesitamos para salir a la calle". Así ha iniciado su vídeo Camacho con un tono directo y visiblemente preocupada. Para evitar lecturas extremistas, la ciudadrealeña ha querido matizar su postura: "Estoy a favor de la inmigración, pero de una que sea lógica y controlada".

Ha explicado que ha recibido una gran cantidad de mensajes de sus seguidores ceutíes durante la noche, lo que le ha impedido conciliar el sueño esta noche. En las últimas 24 horas, miles de personas atravesaron a nado y sortearon la frontera terrestre en un escenario calificado por las autoridades locales como una verdadera "sensación de invasión e indefensión".

La avalancha humana estaba compuesta mayoritariamente por jóvenes marroquíes y menores de edad. Rocío Camacho ha lamentado el impacto demográfico del episodio: "Da muchísima pena ver que en una ciudad de 84.000 habitantes han entrado 49.000 de manera ilegal. Es una crisis humanitaria, sanitaria y de educación a nivel nacional".

Su discurso también ha repasado otros problemas que atañen a la sociedad española como los casos de corrupción política que acucian al Gobierno o la precariedad laboral de los bomberos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la reciente tormenta de incendios forestales.

"Estamos rodeados de políticos corruptos, a un nivel de tener un presidente del Gobierno con su mujer, su hermano y sus manos derechas imputados en casos de corrupción muy graves. Se ríen en nuestra cara, hablo de ambos bandos", ha señalado sin morderse la lengua.

Para la influencer resulta incomprensible el contraste entre la gravedad de estas cuestiones y algunas de las medidas prioritarias del debate público. "España está pidiendo ayuda y la respuesta es que hay que aprobar una ley para dejar de fumar en las terrazas. Nos hemos acostumbrado a vivir en un capítulo de Black Mirror", ha lamentado.

Finalmente, Camacho ha criticado la falta de movilización social frente a la gestión gubernamental, reprochando que la ciudadanía solo salga a la calle "para celebrar el Mundial". Tras refrescar que en el país hay casi 90.000 cargos públicos, ha deseado que los españoles "despierten pronto".