El restaurante de carretera donde Santiago Abascal es ya un cliente habitual: también es uno de los favoritos de Page

Santiago Abascal, presidente de Vox, y un restaurante de carretera en un montaje. E.E. CLM

La autovía A-31 a su paso por la provincia de Albacete esconde un restaurante que encandila a dos de las figuras políticas del momento: Santiago Abascal (presidente de Vox) y Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha y principal voz crítica de Pedro Sánchez dentro del PSOE).

Hablamos de 'Los Chopos', un emblemático complejo de carretera situado en La Gineta y famoso por su comida manchega variada y casera que se ha convertido en parada obligatoria para miles de conductores y, curiosamente, para dos rivales ideológicos.

El último en visitar este restaurante ha sido el líder de Vox, que optó por un desayuno clásico para coger fuerzas: "Pidió lo más típico, una tostada con jamón", explica una de las propias trabajadoras del establecimiento a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes aseguran que no se trata de una parada casual, ya que Abascal se ha dejado ver por 'Los Chopos' en "al menos dos ocasiones anteriores". Antes de reemprender la marcha, el político bilbaíno pasó por la tienda del complejo para seguir disfrutando de productos de la tierra.

"Se ha marchado con los rolletes de la casa (rosquillas) y un buen queso manchego", detalla el propio restaurante en redes sociales. Si Abascal consolida con esta tercera visita su condición de habitual, Emiliano García-Page es ya un devoto confeso del lugar.

El presidente regional no duda en desviar su coche oficial hacia La Gineta cada vez que pisa la provincia de Albacete, como ocurrió recientemente tras inaugurar varios proyectos públicos en la zona o durante la celebración del Día de Castilla-La Mancha el curso pasado.

Page o Abascal no son los únicos que se han rendido ante la oferta culinaria de Los Chopos. En la última edición de los Soletes de verano 2026, Alaska y Nacho Canut, de la banda madrileña de Fangoria, confesaron que en este rincón de la Mancha degustaron "las mejores rosquillas".

Tradición manchega a pie de autovía

Exterior del restaurante Los Chopos en la A-31.

El secreto del éxito de este restaurante radica en una propuesta gastronómica honesta en una ubicación impecable para aquellos que viajan desde Madrid hacia el Levante, Murcia, Almería o Cuenca.

Los Chopos cuenta con una concurrida zona de barra —famosa por sus pepitos de ternera— y un bufé libre con más de 50 platos por poco más de 15 euros, donde destacan elaboraciones como el atascaburras, el ajo mataero o las migas ruleras.

Además, este local cuenta con una zona de salones totalmente independientes pensados para la organización de grandes eventos sociales tales como bodas o reuniones empresariales. Una fórmula infalible que demuestra que la buena comida puede dejar las diferencias políticas en un segundo plano.