Muere a los 57 años el periodista Manuel Guerrero: luto y tristeza en las ondas de Castilla-La Mancha

El periodismo de Castilla-La Mancha está de luto. Manuel Guerrero, una de las voces más emblemáticas de Radio Hellín, ha fallecido a los 57 años, según ha comunicado este jueves la emisora a través de sus redes sociales.

"Hoy Radio Hellín pierde una de sus voces más queridas. Ha fallecido Manuel Guerrero, compañero, periodista y parte de la historia de esta casa", ha anunciado la emisora de la localidad albaceteña, que le ha rendido homenaje recordando una trayectoria de más de tres décadas vinculada a la información y, especialmente, al deporte.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, Guerrero comenzó su carrera profesional en el semanario Hellín Comarcal. En 1994 dio el salto a Radio Hellín, donde desarrolló prácticamente toda su trayectoria periodística.

Desde entonces se puso al frente de Frecuencia Deportiva, el programa deportivo de la emisora, y también presentó los informativos locales, convirtiéndose en una de las voces más familiares para varias generaciones de oyentes.

Radio Hellín ha destacado que Guerrero llevó "la información y el deporte a miles de hogares, siempre con la misma pasión, la misma cercanía y una forma inconfundible de narrar cada gol".

Jubilación anticipada

La emisora recuerda que una enfermedad le obligó a jubilarse de forma anticipada, alejándolo de los micrófonos, aunque nunca del cariño de sus compañeros, de los oyentes y de quienes compartieron con él su pasión por la radio.

"Hoy, con 57 años, nos deja su voz, pero también un legado de profesionalidad, compañerismo y amor por la radio que permanecerá para siempre entre nosotros", señala el mensaje difundido por Radio Hellín, que concluye con un emotivo "Descansa en paz, compañero. Esta siempre será tu casa".

La emisora ha anunciado además una programación especial en homenaje a Manuel Guerrero, en la que dará voz a los mensajes de despedida enviados por oyentes, compañeros y amigos para recordar a quien, durante décadas, entró cada día en sus hogares a través de la radio.



Toda la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha se une al dolor de los familiares, amigos y compañeros de Manuel Guerrero. DEP.