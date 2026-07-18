Cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto sin dañar la vista: las recomendaciones de la Consejería de Sanidad

Foto de archivo de una madre y una hija viendo el eclipse Xunta

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha desea informar sobre las precauciones que deben tener en cuenta aquellas personas que vayan a observar el eclipse solar total, que será visible desde distintas zonas de España el próximo 12 de agosto.

Al respecto, observar un eclipse puede resultar una experiencia única, pero mirar directamente al sol sin la protección adecuada puede causar daños graves e irreversibles en la vista, incluso cuando el sol está parcialmente cubierto.

Por ello, se deben utilizar únicamente gafas especiales para eclipses que cumplan la norma de seguridad correspondiente, ya que la seguridad no depende de que el material sea oscuro (cristales ahumados, gafas 3D de cine, filtros caseros, etcétera), sino de que esté debidamente certificado.

Antes de comprar unas gafas seguras para ver el eclipse, se debe comprobar que incluyen el Marcado CE, que es obligatorio para este tipo de productos e indica que el fabricante declara que cumple la normativa europea aplicable.

Además, debe contener la referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015 (o ISO 12312-2:2015) que establece los requisitos aplicables a las gafas para la observación directa del sol. También deben figurar los datos del fabricante/importador, que deben estar identificados de forma clara.

Las instrucciones y advertencias de uso del producto deben explicar cómo utilizarse con seguridad. El filtro tiene que estar en buen estado, no debe tener rayaduras, roturas, burbujas, zonas claras ni defectos visibles.

Cómo usar las gafas

Respecto del uso responsable de las gafas durante el eclipse, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: ponerse las gafas antes de mirar al sol y no quitárselas mientras se esté observándolo; y mantener las gafas siempre puestas, durante las fases parciales del eclipse, antes y después de la totalidad.

Se recomienda supervisar especialmente a los menores y personas mayores para evitar que miren al sol sin protección y no usar gafas dañadas, rayadas, dobladas o antiguas si no se puede comprobar que están en buen estado y cumplen la normativa.

Otra petición es no mirar al sol con cámaras, prismáticos o telescopios, dado que estos dispositivos necesitan filtros solares específicos.

Si se desea ampliar información o presentar una reclamación pueden dirigirse a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o bien, a través del Teléfono del Consumidor (900-501089), de llamada gratuita, o visitando la página web https://consumo.castillalamancha.es.