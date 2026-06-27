Antonio, el arquitecto de Instagram que desenmascara el urbanismo de Toledo: "En esta ciudad es imposible construir"

En la búsqueda de Toledo por definir su modelo de ciudad, aparecen un sinfin de barreras: barrios descosidos, un paso del AVE Madrid-Lisboa que sigue sin definirse, un Plan de Ordenación Municipal (POM) inexistente que suple normas de hace 40 años y un cono visual que actúa como corsé urbanístico.

La crisis de acceso a la vivienda (tanto en propiedad como en régimen de alquiler), la dependencia del vehículo privado para desplazarse y la falta de refugios verdes (parques, jardines y fuentes) en las ciudades han colocado la planificación urbana en el debate público.

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha analiza este laberinto de cemento, asfalto y despachos que mantiene perdida a la ciudad imperial a través de la mirada de Antonio González Mayo, el arquitecto, aparejador y perito judicial toledano que se esconde detrás de la cuenta @elarquitectodeinsta con casi 250.000 seguidores en Instagram.

Antonio en una foto personal. Cedida

En sus vídeos, no solo denuncia las malas prácticas urbanísticas de las administraciones, sino que desempeña una labor educativa e informativa en el plano arquitectónico. "No soy un influencer; soy un técnico. Mi cara no dice nada", confiesa sobre por qué no muestra su rostro en redes sociales.

El estilo de Antonio es la solidez técnica de alguien que examina, mide y contrasta a pie de obra o directamente en la calle. Su especialización en el fallo constructivo lo colocó de manera natural en la profesión de perito judicial. "Trabajo tanto para la justicia como para particulares", señala.

Su aventura digital comenzó en 2021 motivado por su vocación académica. "Empecé a grabar vídeos para mis alumnos de Arquitectura porque las fotos no eran suficientes", apunta. La intención no era otra que mostrar errores reales para que sus estudiantes supieran qué es lo que no debían ejecutar en un futuro.

Poco a poco su canal se ha convertido en una herramienta de divulgación masiva para combatir mitos técnicos de la construcción. En sus propias palabras: "Hay mucha información falsa en redes y alguien tiene que corregirla".

Gobernar con normas de 1986

Para González Mayo, el mayor drama de Toledo es estructural. Tras una larga batalla legal, la justicia anuló de forma definitiva en 2018 el POM de 2007. Esto obligó a dar un gigantesco paso atrás y gestionar las licencias de obra bajo las directrices vigentes desde 1986 que ignoran por completo las casuísticas actuales.

La previsión de crecimiento demográfico de la capital obliga a mover ficha. En este sentido, el Ayuntamiento trabaja en el avance de un nuevo POM que proyecta alrededor de 17.000 nuevas viviendas en 14 sectores urbanizables. Sin embargo, los plazos avanzan con lentitud y el consistorio no prevé su aprobación inicial hasta mayo de 2027.

"Se echan la culpa unos a otros con las alegaciones. Han sido incapaces todos de sacar adelante un equipo y un plan que tenga un valor mínimo de diez años. En esta ciudad es imposible construir", critica Antonio con dureza.

El caso de Vega Baja es, para él, el mejor ejemplo de esta desorganización: "Se empieza haciendo una cosa, se invalida; pagan a los vecinos para construir allí, luego se prohíbe, se devuelve el dinero y te tienes que ir".

Esta parálisis normativa ha terminado por engordar demográficamente localidades vecinas como Cobisa, Burguillos, Olías o Bargas. Antonio cree que esta forma de gestionar responde a un arraigado chovinismo que frena la modernización de barrios periféricos como Santa Bárbara.

Mapa de Toledo y su área metropolitana. Villadeorgaz.es

"Siguen teniendo conciencia del toledano de toda la vida; creen que Toledo es patrimonio de ellos en vez de Patrimonio Mundial de la Humanidad", destaca.

A esta falta de agilidad administrativa se suma la eclosión de Viviendas de Uso Turístico (VUT). Pese a las ordenanzas municipales de cupos para frenar la gentrificación, los datos oficiales ya registran 106 viviendas turísticas reguladas o en proceso fuera del Casco Histórico —en barrios como Santa Bárbara.

Los adoquines de La Vega

En otro apartado, Antonio analiza las intervenciones en el pavimento toledano, como la gran reforma del Paseo de la Vega donde el alquitrán ha sido sustituido por adoquines modernos. Ante ello, el perito es un firme defensor del adoquín antiguo, que gracias a su forma trapezoidal, actúa como un arco que se autoajusta con el peso del tráfico y tiene mayor durabilidad

Adoquín antiguo de forma trapezoidal. JAIC

"Los bloques modernos dependen de un hormigón deficiente que se hunde a los pocos años y termina generando piezas sueltas que multiplican el ruido y destrozan el descanso de los vecinos", lamenta.

La crítica de @elarquitectodeinsta se extiende a la mala praxis de las contratas en las carreteras y calles de la región. "Asfaltar sobre asfalto eleva el nivel de la calle y acaba metiendo el agua en las casas", lamenta. Al respecto, remarca que las tapas de alcantarilla "deben ir a ras" y sin embargo, se colocan por debajo provocando un 'toc toc' con el paso de cada vehículo.

En este sentido, considera que el problema de la obra pública actual radica en la ejecución y repetición sistemática de malas prácticas. "Muchas soluciones de la arquitectura tradicional no están en los libros. Hay detalles que solo se entienden investigando y ensayando", apunta.

Sombras urbanas y el rascacielos de Palomarejos

Avenida de la Reconquista de Toledo. Ayuntamiento

La escasez de sombra en las avenidas toledanas resurge con fuerza en cada ola de calor. Ante las quejas, el consistorio ha lanzado campañas de arbolado como la plantación de 2.000 ejemplares en Safont. No obstante, Antonio aporta una dosis de crudo realismo técnico sobre el uso de árboles para brindar refugio al viandante.

"Las raíces rompen conductos, levantan aceras y agrietan estructuras". Por ello, descarta las recetas mágicas para las grandes avenidas. "No existe una solución universal, la alternativa sería instalar parques cercanos y zonas verdes bien planificadas", argumenta.

La crisis de vivienda ha abierto otro melón en Toledo: la edificación en altura, un modelo extendido en otras ciudades de España. La polémica estalló cuando el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, propuso un rascacielos de entre 20 y 25 plantas y 1.500 viviendas en el barrio de Palomarejos, sobre los terrenos del antiguo Hospital Virgen de la Salud.

"No estoy en contra de la altura, sino de construir donde no corresponde. Implantar una torre allí es un error porque focaliza una demanda brutal de instalaciones, potencia de servicios, aparcamientos, flujos de personas e incluso riesgos de incendio que no van en consonancia con ese barrio", matiza González Mayo.

Rascacielos en Palomarejos (Toledo) el proyecto impulsado por el concejal de Urbanismo de Toledo, Florentino Delgado.

Al hilo, resalta una flagrante contradicción patrimonial y política en el Ayuntamiento: "En Toledo se dice una cosa y luego se hace otra. Mantienen bloqueadas infraestructuras clave para 'no molestar al cono visual' protegido por la UNESCO, pero de manera paralela te plantean levantar una torre de 60 metros en mitad de la trama urbana tradicional", lamenta.

El abandono del patrimonio

González Mayo saltó a la fama, entre otras cosas, por visibilizar la falta de mantenimiento de edificios históricos de la ciudad de las tres culturas. Cita bajantes rotas que provocan humedades en el Centro Cultural de San Marcos o la incorrecta instalación de un aire acondicionado que "chorrea y genera hongos" en las fachadas del convento de Santa Fe.

Antonio en el nuevo Paseo Imperial del parque de la Vega de Toledo. Cedida

"Las grandes intervenciones son un brindis al sol, pero aquí hablamos de descuidos intolerables que costaría lo mismo hacer bien. El problema no es la falta de recursos, sino cómo se hacen las cosas", subraya.

Asimismo, rechaza de plano la arquitectura de imitación que prolifera en la actualidad. "Más vale pobreza que riqueza fingida. Se construyen edificios que parecen un castillo nobiliario histórico y resulta que son casas levantadas hace cinco años con acero y hormigón por detrás. Son solo un mascarón, un decorado", apunta.

La burocracia como freno y arma política

Tras cientos y cientos de vídeos y una repercusión que echaría para atrás a muchos, @elarquitectodeinsta califica "la burocracia sobrecargada" y "el miedo a tomar decisiones" como los principales causantes de la crisis de la vivienda.

"Se utiliza la normativa para frenar proyectos de forma política", sentencia. Este laberinto administrativo termina por enterrar el emprendimiento local y el tejido económico. "El informe medioambiental al ser arbitrario puede ser una herramienta para bloquear lo que no interesa", añade.

Tras este análisis técnico, riguroso y descarnado —al igual que sus vídeos— Antonio González Mayo sintetiza todo en un titular de portada: "Siempre acabamos en lo mismo: exceso de burocracia, falta de decisión y miedo a la crítica".