El sorteo de La Primitiva de este jueves deja un jugoso pellizco en Casas Ibáñez (Albacete)
Una administración del municipio ha validado un boleto de primera categoría, con seis aciertos.
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El sorteo de La Primitiva de este jueves ha dejado un jugoso premio a un acertante en el municipio albaceteño de Casas Ibáñez. A este hay que sumar otros tres afortunados en Logroño (La Rioja), Cartagena (Murcia) y Roda de Barà (Tarragona).
Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el premio asciende a 284.719, 62 euros, para los boletos que tienen seis aciertos, de primera categoría.
El boleto castellanomanchego ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Casas Ibáñez, situada en la Carretera Jorquera, 4.
La combinación ganadora ha sido 1-10-13-25-27-38, mientras que el complementario ha sido el 33 y el reintegro el 2.
Como no ha habido acertantes especiales (con seis aciertos y el reintegro), el próximo sorteo de La Primitiva contará con un bote de 18,5 millones de euros.