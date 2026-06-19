El sorteo de La Primitiva de este jueves deja un jugoso pellizco en Casas Ibáñez (Albacete)

Administración de Loterías número 1 de Casas Ibáñez. Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de La Primitiva de este jueves ha dejado un jugoso premio a un acertante en el municipio albaceteño de Casas Ibáñez. A este hay que sumar otros tres afortunados en Logroño (La Rioja), Cartagena (Murcia) y Roda de Barà (Tarragona).

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el premio asciende a 284.719, 62 euros, para los boletos que tienen seis aciertos, de primera categoría.

El boleto castellanomanchego ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Casas Ibáñez, situada en la Carretera Jorquera, 4.

La combinación ganadora ha sido 1-10-13-25-27-38, mientras que el complementario ha sido el 33 y el reintegro el 2.

Como no ha habido acertantes especiales (con seis aciertos y el reintegro), el próximo sorteo de La Primitiva contará con un bote de 18,5 millones de euros.