El ya confirmado aterrizaje de Marc Cucurella en el Real Madrid sitúa a Fran García como el principal candidato en la rampa de salida en el lateral izquierdo. El futuro del canterano blanco parece que será lejos de Valdebebas, el Real Betis Balompié ya lo ha seleccionado como su gran prioridad para blindar su banda defensiva.

En medio de este torbellino mediático, Fran tiene claro dónde aislarse: su amado Bolaños de Calatrava. Esta localidad manchega de 12.150 habitantes es el lugar donde nació y creció. Allí, el futbolista merengue es simplemente el hijo del dueño del restaurante Castilla.

Nombrado oficialmente Hijo Predilecto de la Villa, el jugador aprovecha cada parón liguero y las vacaciones de verano para regresar a sus raíces y reconectar con su familia y amigos de la infancia.

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. Sabor Quijote

En numerosas ocasiones, Fran García ha ejercido como el mejor embajador cultural de su tierra, colaborando con medios como Castilla-La Mancha Media (CMM) para mostrar los encantos de un rincón de la región marcado por la historia y la geología.

El gran orgullo del paisaje donde el futbolista dio sus primeras patadas al balón es el imponente Castillo de Doña Berenguela. A diferencia de otras fortalezas españolas, este bastión militar del siglo XII se levanta en pleno corazón del casco urbano.

Castillo de Doña Berenguela. Viajes CLM

De origen árabe, la edificación fue parte de la dote de la reina Berenguela de Castilla y se convirtió en un enclave estratégico clave para la Orden de Calatrava. Hoy, su torre del Homenaje ofrece una panorámica espectacular de las llanuras ciudadrealeñas.

El atractivo de este refugio va más allá de sus murallas. Bolaños se asienta sobre la comarca del Campo de Calatrava, una de las zonas de origen volcánico más importantes de la península ibérica. Parajes geomorfológicos como la Hoya de Bolaños o los cerros del Tesoro y Magrero son paradas obligatorias.

El encuentro de Armaos en Bolaños de Calatrava. Ruta de la Pasión Calatrava

Además, el municipio forma parte de la Ruta de la Pasión Calatrava, una Semana Santa declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional que cautiva a los visitantes y vecinos con los "Armaos", los soldados romanos que inundan de fervor y devoción las calles.

La oferta cultural y patrimonial se completa con las pinturas góticas de la ermita del Cristo de la Columna. Mientras su agente define si su próximo destino será Sevilla, Fran García tiene claro que su cobijo seguirá siendo Castilla-La Mancha.