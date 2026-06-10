Azahara Cañedo, profesora de la UCLM, es nombrada nueva directora general de la televisión pública de Asturias

La profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Azahara Cañedo ha sido nombrada oficialmente nueva directora general de la Radio Televisión Pública de Asturias (RTPA) tras recibir este martes el respaldo del Parlamento asturiano, culminando así un proceso que ya avanzó EL ESPAÑOL-El Digital Castilla-La Mancha el pasado mes de mayo.

Nacida en Gijón, Cañedo desarrollará esta nueva responsabilidad al frente del ente público asturiano después de una destacada trayectoria académica e investigadora vinculada a la comunicación y al periodismo.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde obtuvo el premio extraordinario de su promoción, es también doctora en Investigación en Medios de Comunicación por la misma institución. Su tesis doctoral fue reconocida con el Premio ATIC 2020 de la Asociación de Universidades.

Hasta su designación al frente de la RTPA, Cañedo ha ejercido como profesora titular de Periodismo en la Facultad de Comunicación del campus de Cuenca de la UCLM. Su vinculación con la institución académica castellanomanchega comenzó como profesora ayudante doctora y, posteriormente, desempeñó también funciones de gestión universitaria como delegada del rector para Comunicación Institucional.

Nueva etapa

El nombramiento supone un importante reconocimiento a la trayectoria de una profesional que ha combinado durante años la docencia, la investigación y la gestión en el ámbito de la comunicación.

Desde la Facultad de Comunicación de Cuenca han querido felicitar públicamente a su compañera a través de las redes sociales. "Toda la suerte del mundo, aunque no la necesitas, porque sabemos de sobra que lo vas a hacer genial en tu nueva etapa", señalaron desde el centro universitario.

La elección de Cañedo confirma las informaciones publicadas por este periódico el pasado 9 de mayo, cuando ya se perfilaba como la principal candidata para asumir la dirección general de la radiotelevisión pública asturiana. Su nombramiento abre ahora una nueva etapa en la RTPA con el reto de reforzar el servicio público audiovisual en el Principado.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha queremos trasladar nuestra más sincera enhorabuena a Azahara Cañedo por este importante paso en su trayectoria profesional, así como nuestros mejores deseos para una etapa que afronta con una sólida experiencia académica, investigadora y de gestión en el ámbito de la comunicación.