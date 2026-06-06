El Papa León XIV consagrará sus celebraciones litúrgicas en España con un vino de Toledo: se fabrica igual desde 1960

Aunque la primera visita de León XIV a España no pare en Castilla-La Mancha, el Papa probará un pedacito de esta tierra durante las celebraciones eucarísticas que va a presidir en nuestro país. Y es que la bodega manchega Bogarve 1915, ubicada en Madridejos (Toledo), ha sido seleccionada para elaborar el vino que será utilizado durante las consagraciones litúrgicas de este fin de semana.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el caldo elaborado por esta bodega con más de un siglo de historia es un vino blanco fortificado de 17 grados de alcohol que se elabora siguiendo una receta especial desarrollada en la década de 1960 específicamente para la celebración de la Santa Misa.

Además, con motivo de esta ocasión que la bodega describe como "histórica", Bogarve 1915 ha diseñado una etiqueta conmemorativa exclusiva que incorpora el escudo pontificio y una inscripción dedicada al Papa León XIV, "un detalle que simboliza la importancia de este acontecimiento tanto para la empresa como para toda la localidad de Madridejos".

La bodega produce habitualmente este tipo de vino destinado a parroquias, sacerdotes y diferentes confesiones cristianas presentes en España, entre ellas la Iglesia Ortodoxa Rumana y la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Desde la dirección de Bogarve 1915, la noticia ha sido acogida con "emoción y orgullo". Carmen García de la Cruz Vega, gerente de la compañía, ha destacado el significado que tiene para toda la plantilla participar en un evento de esta relevancia.

“Para nosotros es un orgullo que puedan utilizar nuestro vino, nuestro trabajo, para la consagración del cuerpo de Cristo”, ha apuntado la responsable de esta empresa manchega que cuenta con alrededor de 70 trabajadores.

Además, los responsables de la bodega valoran que "este hito sitúa a Madridejos y a la provincia de Toledo en el foco de una celebración de enorme relevancia para la Iglesia Católica, proyectando además el valor cultural, histórico y patrimonial de una de las bodegas más emblemáticas de Castilla-La Mancha".