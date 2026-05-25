Psicólogos de Castilla-La Mancha analizan el uso de la IA como 'confidente 24/7': "No puede sustituir al terapeuta"

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) está cada vez más extendido en nuestra vida cotidiana. Esta herramienta se ha erigido como una solución para quienes buscan una solución rápida a los problemas cotidianos. Dentro de esta realidad, el acompañamiento psicológico y el apoyo emocional no son una excepción. Por ello, catorce profesionales pertenecientes a la asociación 'Psicología Abierta en Acción' han participado en una reflexión colectiva que se recoge en el libro 'Al otro lado: IA Versus IH. 14 miradas desde la psicología'.

Esta obra, que se presenta este lunes, 25 de mayo, a las 19:00 horas en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, pretende analizar uno de los fenómenos más relevantes de la actualidad en el mundo de la psicología; el uso, que sobre todo los jóvenes, hacen de la IA como espacio de confidencia.

"El libro nace en un contexto social especialmente delicado, marcado por el incremento de los problemas de salud mental en población adolescente y juvenil, el aumento de las conductas autolesivas y el preocupante crecimiento de las tasas de suicidio juvenil en numerosos países occidentales", destacan los autores.

En paralelo, reconocen cómo "millones de jóvenes comienzan a utilizar sistemas de IA como "confidente 24/7", apoyo emocional permanente o incluso como terapeuta mediático accesible a cualquier hora del día".

Lo que inicialmente atisbaban como una simple herramienta tecnológica, se ha convertido en pocos años en una presencia cotidiana dentro de la intimidad emocional de muchas personas que ahora se han puesto a analizar.

Por ello, desde esta asociación reconocen que sintieron "la necesidad de construir una obra colectiva que abordara preguntas fundamentales para la profesión como: ¿Puede una inteligencia artificial sustituir el vínculo humano? ¿Puede simular comprensión sin comprender realmente? ¿Puede acompañar el sufrimiento sin sentirlo?".

Esta fue la génesis del libro que ahora se presenta en el que catorce psicólogos que ejercen diariamente su labor en consulta, hospitales, asociaciones, formación, domicilios y entornos comunitarios analizan la irrupción de la IA desde el otro lado, el de la Inteligencia Humana (IH), un concepto bajo el que engloban la capacidad humana de acompañar, comprender, sostener emocionalmente y crear vínculos auténticos basados en la presencia, la ética y la experiencia vital.

A través de relatos autobiográficos y experiencias profesionales, la publicación muestra cómo se vive realmente la psicología desde la cercanía humana, defendiendo una convivencia ética donde la Inteligencia Artificial sea una herramienta complementaria, pero "nunca un sustituto emocional del terapeuta", apuntan.

"La IA puede acompañar procesos; la IH es la que realmente transforma vidas", sintetizan desde 'Psicología Abierta en Acción CLM'.

No obstante, esta asociación remarca que el libro "no supone un rechazo a la tecnología", sino "una defensa del valor insustituible de la empatía, la compasión, la intuición clínica y la responsabilidad ética en el cuidado psicológico".

Autores

Los profesionales que han participado en esta obra son María Inmaculada Jiménez Rodríguez, Carolina de Juan Jubera, Daniel Sánchez Martín, Maribel Silva García de León, Miguel Ergueta Hernández, Mar Alcolea Álvarez, Montserrat Díaz Duque, Marta R. Rodríguez López, Laura Pérez Gutiérrez, Cristina Pozo Bardera, María Jesús Sánchez Mena y Rosana Rodríguez Gómez con el doctor Jesús Rodríguez Rodríguez como coordinador del proyecto.

Además, el libro cuenta con el prólogo del escritor y psicólogo Enrique Galindo Bonilla, quien reflexiona sobre la necesidad de preservar la humanidad, la escucha y la sensibilidad en un tiempo cada vez más mediado por algoritmos y automatismos emocionales.