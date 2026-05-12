La fotografía tomada durante el Talavera – Real Madrid que ha sido premiada por la Policía Nacional

El fotógrafo talaverano Adrián Fernández del Valle, de 23 años, ha obtenido el tercer premio en el II Premio de Fotografía Policía Nacional 'Lente Azul 2025', un certamen de la Fundación Policía Española en colaboración con Fundación Globalcaja y Veolia.

La fotografía se titula 'Rostro en llamas' y se tomó el pasado 25 de abril, durante la eliminatoria de Copa del Rey entre el CF Talavera y el Real Madrid, mientras cubría el evento deportivo.

El fallo del jurado tuvo lugar el 4 de mayo de 2026, tras la reunión celebrada para valorar las candidaturas presentadas al certamen.

El jurado ha estado presidido por la fotógrafa Cristina García Rodero y formado por representantes de la Policía Nacional, la Fundación Policía Española y profesionales del ámbito fotográfico.

El primer premio fue concedido a Germán Gómez Cara por la fotografía 'Una', mientras que el segundo premio recayó en Marcos Atrio Domínguez por la obra 'Incendio1'.