El palacio a orillas del Tajo donde Antoine Griezmann celebró su emotiva boda: tiene su origen en el siglo XI

Antoine Griezmann es para muchos el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid. Su último recital futbolístico en las semifinales de Champions League frente al Arsenal reafirma esta teoría que cada vez comparten más colchoneros.

Lejos del sentimiento rojiblanco, en el corazón del francés hay un hueco muy especial destinado a Toledo, concretamente al Palacio de Galiana. En junio de 2017 (ya llevaba tres temporadas bajo la dirección del Cholo Simeone), un joven Griezmann escogió este monumento a orillas del río Tajo declarado Bien de Interés Cultural (BIC) para darle el "sí quiero" a su compañera de vida fuera del césped: Erika Choperena.

El Palacio de Galiana ofrece una de las perspectivas más privilegiadas y hermosas de Toledo. Su origen se remonta al siglo XI, cuando fue concebido como una almunia o palacio de recreo por el rey taifal Al-Mamún, quien buscaba un refugio rodeado de agua para alimentar sus huertos y jardines.

Vista aérea Palacio de Galiana de Toledo. Palaciodegaliana.es

La boda de Griezmann y Erika en la ciudad imperial fue un ejemplo de absoluta discreción y se celebró por sorpresa el 15 de junio de 2017, aprovechando el final de la temporada futbolera. El enlace contó con la presencia de figuras emblemáticas del Atleti como Koke Resurrección, Juanfran Torres, Kevin Gameiro o Diego Godín, además del entonces segundo entrenador Germán "el Mono" Burgos, quienes disfrutaron de un cóctel privado en los exuberantes jardines del palacio.

Para garantizar la máxima intimidad de la pareja y su hija Mía (entonces tenía un año), el complejo fue blindado con un fuerte dispositivo de seguridad que impidió cualquier filtración de imágenes del acto. Los invitados se alojaron en el lujoso hotel Cigarral de las Mercedes, desde donde fueron trasladados en autobuses privados hasta el Palacio de Galiana.

Jardines del Palacio de Galiana. Palaciodegaliana.es

Aunque Griezmann siempre ha sido reservado con su vida privada, en diversas ocasiones ha dejado entrever que la elección de Toledo respondió a su búsqueda de un entorno que combinara la máxima privacidad con un peso histórico y estético inigualable. Es más, confesó sentirse atraído por la serenidad que emana este rincón de Castilla-La Mancha.

Más allá del emotivo enlace matrimonial del futbolista colchonero, este lugar ha sido testigo de grandes hitos de la historia de nuestro país. Sirvió de campamento para las tropas de Alfonso VII antes de la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en 1212.

Tras sufrir importantes daños en aquella época, fue reconstruido en estilo mudéjar durante el siglo XIII, conservando hoy en día vestigios de la nobleza castellana como los escudos de las familias Silva y Guzmán. Su nombre rinde homenaje a la leyenda de la princesa musulmana Galiana, la bella hija del rey Galafre, que, según cuenta la leyenda, habitó estos fabulosos jardines toledanos antes de convertirse en esposa de Carlomagno.

Palacio de Galiana. Palaciodegaliana.es

Durante el siglo XIV, la propiedad perteneció a la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, aunque su muerte en 1920 impidió que pudiera finalizar la restauración que el edificio precisaba. No fue hasta el año 1959 que el palacio recuperó todo su esplendor gracias a la intervención de Alejandro Fernández de Araoz y Carmen Marañón, quienes encargaron un proyecto de rehabilitación al prestigioso arquitecto Fernando Chueca Goitia.

Actualmente, Galiana se compone de una planta rectangular dividida en nueve salas abovedadas y un patio rehundido con un aljibe rodeado de un espectacular jardín. Debido a su impecable estado de conservación y su atmósfera única, se ha convertido en un escenario de rodajes de series como "La Española Inglesa".

Antes de irse a Orlando y mientras intenta conseguir la ansiada primera Champions League para el club de sus amores, el palacio de Galiana de Toledo es testigo de uno de los momentos más emotivos de Griezmann en España.