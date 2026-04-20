La ruta para moteros que ha conquistado a Antonio Lobato: un sinfín de curvas en el Mar de Castilla

La irrupción de una cresta subtropical está dejando días soleados y temperaturas de casi 30 grados en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Muchos motoristas aprovechan este buen tiempo para ponerse el mono y disfrutar de una escapada a dos ruedas.

Antonio Lobato, el periodista deportivo español más emblemático de la Fórmula 1 y motero confeso, se ha decantado por una conocida carretera que serpentea la pintoresca comarca de la Alcarria y que es todo un paraíso para los amantes del mototurismo.

A lomos de su BMW 1300gs, Lobato ha atravesado los bonitos pueblos de Sacedón, Pareja, La Puerta, Trillo y El Olivar. Una ruta por la provincia de Guadalajara que se vertebra en gran parte en torno a la carretera nacional N-204.

Foto compartida por Antonio Lobato en redes sociales.

Si hay algo que define a la N-204 en este tramo es su trazado con un sinfín de curvas de todo tipo que siguen la orografía del lugar. Enlazadas, cambios de rasante y horquillas que invitan a tumbar la moto, siempre con cautela y responsabilidad vial.

Más allá del asfalto, esta ruta es atractiva por el entorno natural que atraviesa. El recorrido discurre en gran medida flanqueando los embalses de Entrepeñas y Buendía, el llamado "Mar de Castilla". Desde el asiento se pueden observar sus aguas turquesas que en ocasiones invitan a parar para inmortalizar el momento.

Dos motos circulando por la N-2024. Maps

Conforme avanza, el paisaje se vuelve más abrupto. Cerca de Trillo, el motero se topará con las singulares Tetas de Viana, dos cerros gemelos que dominan el horizonte y que se han convertido en un símbolo de la Alcarria.

Es un paraje de valles cortados, cañones y una vegetación donde predomina el pino, la encina y las plantas aromáticas como el romero. Como buen amante del mundo del motor y siempre que su agenda lo permite, Lobato se pone el casco y sale a la carretera.

Ruta Tetas de Viana. Wikiloc

Su elección por la Alcarria no es casualidad, esta comarca ofrece todo lo que un motorista puede desear: buenas carreteras, paisajes impresionantes, pueblos con encanto y una gastronomía singular (con el cordero y la miel como protagonistas).

Si eres de esos que lleva meses queriendo arrancar la moto y saborear cada kilómetro, la carretera N-204 es una de esas rutas que te dejará un buen sabor de boca.