La ruta para moteros que ha conquistado a Antonio Lobato: un sinfín de curvas en el Mar de Castilla
El famoso periodista ha compartido su última escapada a dos ruedas.
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La irrupción de una cresta subtropical está dejando días soleados y temperaturas de casi 30 grados en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Muchos motoristas aprovechan este buen tiempo para ponerse el mono y disfrutar de una escapada a dos ruedas.
Antonio Lobato, el periodista deportivo español más emblemático de la Fórmula 1 y motero confeso, se ha decantado por una conocida carretera que serpentea la pintoresca comarca de la Alcarria y que es todo un paraíso para los amantes del mototurismo.
A lomos de su BMW 1300gs, Lobato ha atravesado los bonitos pueblos de Sacedón, Pareja, La Puerta, Trillo y El Olivar. Una ruta por la provincia de Guadalajara que se vertebra en gran parte en torno a la carretera nacional N-204.
Si hay algo que define a la N-204 en este tramo es su trazado con un sinfín de curvas de todo tipo que siguen la orografía del lugar. Enlazadas, cambios de rasante y horquillas que invitan a tumbar la moto, siempre con cautela y responsabilidad vial.
Más allá del asfalto, esta ruta es atractiva por el entorno natural que atraviesa. El recorrido discurre en gran medida flanqueando los embalses de Entrepeñas y Buendía, el llamado "Mar de Castilla". Desde el asiento se pueden observar sus aguas turquesas que en ocasiones invitan a parar para inmortalizar el momento.
Conforme avanza, el paisaje se vuelve más abrupto. Cerca de Trillo, el motero se topará con las singulares Tetas de Viana, dos cerros gemelos que dominan el horizonte y que se han convertido en un símbolo de la Alcarria.
Es un paraje de valles cortados, cañones y una vegetación donde predomina el pino, la encina y las plantas aromáticas como el romero. Como buen amante del mundo del motor y siempre que su agenda lo permite, Lobato se pone el casco y sale a la carretera.
Su elección por la Alcarria no es casualidad, esta comarca ofrece todo lo que un motorista puede desear: buenas carreteras, paisajes impresionantes, pueblos con encanto y una gastronomía singular (con el cordero y la miel como protagonistas).
Si eres de esos que lleva meses queriendo arrancar la moto y saborear cada kilómetro, la carretera N-204 es una de esas rutas que te dejará un buen sabor de boca.