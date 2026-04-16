¿Tatuarse es pecado? Un sacerdote de Toledo aclara la postura de la Iglesia en cuatro sencillos criterios

Adaptarse o morir. La Iglesia sabe de la importancia de los nuevos modelos de comunicación para llegar a los fieles más jóvenes. En esta nueva ola del cristianismo digital han emergido figuras como el Padre Valentín conocido en redes sociales como @curadetoledo y donde acumula miles de seguidores.

Su último vídeo viral, compartido por MaterMundiTV (canal católico sin ánimo de lucro volcado en la evangelización audiovisual), el sacerdote toledano aborda un tema que genera dudas constantes entre los creyentes y no creyentes: ¿Qué dice realmente la Iglesia Católica sobre los tatuajes?

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, la respuesta no es un "sí" o un "no" rotundo, sino un ejercicio de "discernimiento moral" que Valentín explica con detalle e incluso ejemplificando curiosidades históricas medievales.

El párroco arranca arrojando luz sobre una duda fundamental: "La Iglesia no tiene una enseñanza oficial en el Catecismo acerca de si se puede o no llevar tatuajes". Al no existir una prohibición explícita, la decisión queda bajo la "libre consideración" del creyente, aunque esto no significa que todo valga.

Para ilustrar que el tatuaje puede ser incluso un signo de fe, el @curadetoledo recuerda que en la Edad Media, los caballeros cruzados que viajaban a Jerusalén se tatuaban la cruz del Santo Sepulcro en las muñecas. Al regresar a Europa, esa marca era el testimonio público de haber defendido los lugares santos.

Una tradición que, según detalla, aún mantienen muchos cristianos en Oriente Próximo como signo de identidad. Pese a que la decisión es de "libre consideración", el sacerdote establece una serie de filtros morales y espirituales que todo católico debería pasar antes de teñirse la piel:

Diseños contrarios a la fe: es el límite más evidente. Se deben evitar imágenes idolátricas o que contradigan los valores cristianos.

es el límite más evidente. Se deben evitar imágenes idolátricas o que contradigan los valores cristianos. Significado o referencias: "Muchos tatuajes pueden contener referencias crípticas a otras tradiciones religiosas, signos ligados a la magia o al culto de los demonios", apunta.

"Muchos tatuajes pueden contener referencias crípticas a otras tradiciones religiosas, signos ligados a la magia o al culto de los demonios", apunta. Dignidad del cuerpo: citando a San Pablo, recuerda que el cuerpo es "Templo del Espíritu Santo". Por ello, el tatuaje no debe ser una forma de tratar el cuerpo "de cualquier manera".

citando a San Pablo, recuerda que el cuerpo es "Templo del Espíritu Santo". Por ello, el tatuaje no debe ser una forma de tratar el cuerpo "de cualquier manera". El imperativo de la caridad (donar sangre): el Padre Valentín apela a la caridad cristiana. Si por hacerte un tatuaje no vas a poder donar sangre a quien lo necesita, ese deseo estético debe chocar con el deber de ayudar al prójimo.

El mensaje final del párroco pone el foco en lo que para él es un problema de la sociedad actual: la obsesión por la moda y la imagen física. "El tatuaje más bonito que podemos llevar es el alma a imagen de Jesucristo", afirma.

Su consejo final para los fieles que se pregunten si tatuarse está considerado pecado, el @curadetoledo manda un mensaje directo: "Deja de obsesionarte por cómo te ves y empieza a cuidar tu alma, desfigurada por el pecado. Por la oración y los sacramentos, tatúate a Dios en el corazón", sentencia.