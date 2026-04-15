Castilla-La Mancha nombrará Hijo Predilecto de la Región al conquense Isidoro Gómez Cavero

El Gobierno de Castilla-La Mancha distinguirá el próximo 31 de mayo al conquense Isidoro Gómez Cavero como Hijo Predilecto de la Región, por su compromiso con el deporte a través del club de balonmano REBI Cuenca y su larga trayectoria al frente del club.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, durante la asamblea general de Asaja Cuenca, donde ha coincidido con el propio Gómez Cavero.

Martínez Guijarro ha recordado que la ciudad de Cuenca será la sede del acto institucional del Día de Castilla-La Mancha el próximo 31 de mayo, donde se entregarán las distinciones a personas destacadas en la defensa y promoción de los valores y señas de identidad de la comunidad.

Muy querido en Cuenca

Médico de profesión, Isidoro Gómez Cavero se ha convertido en una de las personas más queridas de la ciudad de Cuenca y de toda la región, por su labor profesional, en la política y en el mundo del deporte.

Durante años, ha sido presidente del REBI Balonmano Cuenca y, como líder de Cuenca Nos Une, es segundo teniente del Ayuntamiento de la capital provincial.

En 2024 le diagnosticaron una enfermedad y en octubre tuvo que ser sometido a una delicada operación, que fue "todo un éxito", y que lo ha llevado a pasar un tiempo apartado de sus labores.