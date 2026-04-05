Pedro, el niño de 12 años que sueña con ser el próximo Edu Aguirre: "Termino los deberes y preparo las entrevistas"

A sus 12 años, mientras la mayoría de niños sueñan con ser el próximo Mbappé o Vinicius, Pedro García aspira a ser el próximo Edu Aguirre —su referente. Este chico natural de Tarazona de la Mancha (Albacete) compagina la escuela con el periodismo deportivo, una labor que muestra en redes sociales bajo el nombre de 'Perico1331'.

No le busquen en las salas de prensa del Santiago Bernabéu o el Camp Nou, ya que lo encontrarán a pie de campo en los estadios de Balazote, La Roda o Socuéllamos mientras captura y da visibilidad al fútbol modesto castellanomanchego.

"Entre semana estoy en clase, pero cuando he terminado de estudiar y de hacer deberes, me pongo a preparar las entrevistas", explica a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Pedro en una de sus visitas a los estadios del fútbol modesto de Castilla-La Mancha. Cedida

Todo empezó el verano de 2025. Su tío, consciente de la vocación de su sobrino, fue quien le empujó. "Él me dio las ganas, me dijo que me creara una cuenta y empecé a grabar", confiesa con la misma naturalidad que con la que se desenvuelve los fines de semana en las ruedas de prensa y el verde.

Junto a su pariente, Pedro analiza qué partido de la zona de Albacete es el más interesante por categoría o rivalidad, y allí que se lanzan. "He tenido la suerte de que mi tío me lleve a los partidos y me grabe, me río mucho con él", subraya con emoción.

Detrás de este pequeño gran periodista está también el apoyo de sus padres pese a que "no les hace mucha gracia el fútbol". Su madre es quien le financia los micrófonos y todo el material audiovisual necesario para las entrevistas, bajo una premisa innegociable: "Mientras saque buenas notas, me puedo ir por ahí".

Más allá de su corta edad, lo que hace especial a Pedro es su romanticismo por las categorías semiprofesionales del deporte rey en nuestro país. "A mí me gusta la Primera RFEF, Tercera, Preferente...No me interesa tanto el Madrid o el Barça", asegura.

Al ser preguntado por el equipo de sus amores, no duda en citar al Albacete Balompié y después al Villarreal CF, sin embargo, confiesa que disfruta "viendo a la gente de los pueblos emocionarse por su equipo. Es muy bonito".

Pedro entrevistando a un futbolista del Albacete. Cedida

Está convencido de que su labor no es solo una actividad extraescolar, es una reivindicación. García siente que a estas divisiones más humildes les falta el foco mediático que él intenta aportar. "Puede ocurrir algo nunca visto y que no haya nadie para captarlo...", lamenta.

Aunque lleva pocos meses recorriendo los campos de Castilla-La Mancha con su "Perineta On Tour", este joven albaceteño de 12 años demuestra una gran destreza delante y detrás de las cámaras que ha dejado boquiabierto a más de un delegado de equipo.

"La gente es muy maja conmigo. En Socuéllamos y La Roda me siento especialmente querido porque se han preocupado mucho de mí cada vez que voy a su estadio", cuenta.

Pedro en el campo del Socuéllamos. Cedida

Pedro o 'Perico1331' también es testigo de la cara amarga del fútbol: la violencia verbal. Considera que los aficionados, jugadores y cuerpo técnico deben ahorrarse los agravios. "Tendría que haber normas más estrictas, que al segundo aviso el árbitro haga echar a quien insulte", atesora.

Con tan solo 12 años tiene claro que quiere estudiar periodismo deportivo y seguir creciendo en las redes con su programa 'El Gol de Perico'. Quizás podría llegar a colaborar con algunos de sus referentes: "Veo mucho El Chiringuito y Edu Aguirre me gusta mucho".

Entre sus sueños pasa una entrevista con grandes jugadores y entrenadores como el Cholo Simeone, sin embargo, guarda especial atención a su ídolo local, Jesús Vallejo —"tiene dos Champions y es el jugador con más títulos del Albacete".

Mientras sube escalones en la escalera de la comunicación deportiva, Pedro García junto a su tío seguirá dando voz a quienes juegan lejos de los focos siempre y cuando cumpla con sus deberes y tareas escolares.