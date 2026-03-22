Se jubila uno de los rostros más populares de CMM: llegó hace 25 años y presentaba el informativo de fin de semana

José Francisco Martínez ha sido presentador de los informativos de fin de semana en Castilla-La Mancha Media. CMM

El periodista José Francisco Martínez, presentador de informativos de fin de semana en CMM, se ha jubilado este domingo tras 25 años de servicio en la cadena de televisión pública de Castilla-La Mancha.

En este tiempo, Martínez se ha convertido en "una de las caras más conocidas de esta casa", ha explicado el ente en un texto de despedida publicado en su página web.

Incorporado desde el inicio de las emisiones, allá en 2001, ha presentado más de 3.000 informativos y protagonizado miles de horas de emisión.

Tantos años "delante de las cámaras dan para muchas anécdotas", ha subrayado CMM desde sus canales institucionales.

Decenas de compañeros y un sinfín de televidentes han alabado la trayectoria profesional de Martínez. El reconocimiento a su profesionalidad, el buen hacer que ha caracterizado a su trabajo y la talla humana que ha mostrado delante y detrás de la pantalla han sido una constante.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha deseamos un feliz retiro a José Francisco Martínez y nos unimos a tantas muestras de agradecimiento y felicitación.