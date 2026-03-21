Castilla-La Mancha refuerza la inclusión real, en el Día Mundial del Síndrome de Down, con más presupuesto

La mejor manera de demostrar compromiso político es incrementar los recursos económicos destinados a un fin. Bajo esta premisa, Castilla-La Mancha ha reafirmado este sábado su compromiso con la inclusión real de las personas con síndrome de Down, coincidiendo con la celebración de su Día Mundial, que ha contado con actividades y actos en diversos puntos de la región.

Esta fecha, designada por la ONU cada 21 de marzo, ha servido para que el Gobierno regional destaque el incremento de la financiación destinada a las entidades del sector, que en 2026 alcanza los 2,14 millones de euros.

Así lo ha señalado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su participación en un acto organizado por Down Guadalajara en el centro comercial Ferial Plaza, donde ha subrayado que la inclusión real no es solo visibilidad, sino autonomía y pertenencia.

Otra foto de las actividades organizadas en Guadajara.

García Torijano ha defendido que esta inclusión real también combate la soledad no deseada. "No basta con estar; hay que participar, decidir y sentirse parte de la comunidad".

Ha puesto en valor una programación que "saca la inclusión al espacio público" y otorga protagonismo directo a las personas con síndrome de Down en entornos abiertos y compartidos. La jornada en Guadalajara ha incluido concursos de dibujo, cuentacuentos, magia y talleres, reflejando la capacidad creativa y la participación en primera persona de las personas usuarias de la entidad.

En este marco regional, la consejera ha ensalzado la red de apoyo de Castilla-La Mancha, formada por cinco entidades de referencia y la Federación regional, que gestionan 16 recursos especializados y atendieron a 561 personas en 2025.

Actualmente, en la región hay 1.516 personas con diagnóstico de síndrome de Down (177 en la provincia de Guadalajara). En 2026, la inversión alcanza los 2.146.626 euros, la cifra más alta de la serie histórica, lo que supone un incremento del 7,4 por ciento respecto al año anterior, ha informado el Gobierno regional.

Solidaridad en Toledo y Valdepeñas

La celebración se ha extendido por toda la geografía castellanomanchega. En Toledo, integrantes de la Corporación Municipal han acompañado a la asociación Azucaica Teje en el sorteo de su manta solidaria a favor de Down Toledo. La iniciativa ha culminado con la entrega de un cheque de 1.000 euros a la presidenta de la entidad, Trinidad Escobar, fruto de la recaudación obtenida para apoyar sus proyectos.

La asociación Azucaica Teje recauda mil euros para la Asociación Down Toledo

Acto de reinauguración de la sede de la Asociación de Síndrome de Down A-Down de Valdepeñas.

Por su parte, en Valdepeñas, el alcalde Jesús Martín ha inaugurado la renovada sede de la asociación A-Down, subrayando la importancia de valorar las capacidades "sin prejuicios". Martín ha destacado que esta jornada invita a "poner a las personas por encima de todo, sin cuestionarnos ni ningunearnos sobre nuestras propias capacidades", reafirmando el papel central que el colectivo debe ocupar en la sociedad.