Castilla-La Mancha invita al director manchego Pedro Almodóvar a rodar de nuevo en la región: "Esta tierra es su casa"

Calzada de Calatrava, pueblo natal de Pedro Almodóvar, se volcó este viernes con el director manchego en un estreno que reunió a más de cien personas para el primer pase de su película ‘Amarga Navidad’. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invitado formalmente al cineasta a volver a rodar en la región, asegurando que "esta tierra es su casa".

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha abre las puertas de la región a Pedro Almodóvar para volver a rodar en su tierra y seguir proyectándola al mundo.

Así lo ha afirmado con motivo de su asistencia al estreno este viernes de su nueva película 'Amarga Navidad' en el pueblo donde nació, Calzada de Calatrava (Ciudad Real), según ha informado este sábado la Vicepresidencia Segunda en nota de prensa.

Caballero en la premier.

Caballero se ha referido a las declaraciones del cineasta en los últimos días en las que ha hablado de su intención de volver a rodar alguna película en Castilla-La Mancha y, en este sentido, ha dicho que "desde el Ejecutivo autonómico le abrimos las puertas de la región y le ofrecemos toda la colaboración para hacerlo posible".

"Esta tierra, que es su casa, Castilla-La Mancha, la provincia de Ciudad Real, Calzada de Calatrava, Almagro y todo el Campo de Calatrava, están a su disposición para que pueda desarrollar nuevos proyectos", ha reiterado.

Más de un centenar de personas ha participado en este primer pase de estreno que el artista ofrece con cada una de sus películas en la localidad.

Caballero ha afirmado que "es un orgullo para el Gobierno de Castilla-La Mancha contar con un cineasta de la tierra, no solo porque nació aquí, sino porque cada día hace gala de ser castellanomanchego a través de su trabajo, del contenido de sus películas y de los guiños constantes a La Mancha y a sus gentes".