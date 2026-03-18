Imagen de un tren del servicio Avant en la estación de tren de Santa Bárbara en Toledo.

Imagen de un tren del servicio Avant en la estación de tren de Santa Bárbara en Toledo. Javier Longobardo

Sociedad

Retrasos en los trenes a Madrid por una incidencia en la señalización: "50 minutos parados en Ciudad Real"

Adif ha comunicado que las incidencias se han solventado a las 9.50 horas de la mañana. 

Más información: Colapso en la estación de tren de Ciudad Real: retrasos de más de una hora en los primeros convoyes de la mañana

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Los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid han registrado retrasos desde primera hora de la mañana de este miércoles debido a una incidencia en los sistemas de señalización. Según han reportado algunos viajeros, los retrasos en sus salidas o llegadas a Madrid han rondado una hora.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado a través de las redes sociales, que a las 9.50 horas se ha recuperado completamente la gestión del tráfico ferroviario en las estaciones de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor.

"Los trenes que se encontraban detenidos vuelven a circular si bien con retrasos significativos. A lo largo de la jornada estos retrasos irán disminuyendo progresivamente", han expresado.  

Aluvión de críticas

Ante una nueva jornada de retrasos en la alta velocidad, la red social 'X' (antes Twitter) se ha llenado de críticas de algunos usuarios que están sufriendo la situación.

"Una hora esperando para salir desde Toledo dirección Atocha", asegura @MarioGonzalezz; mientras que @trianacadiz expresa: "50 minutos parados en la estación de Ciudad Real".