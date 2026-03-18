Retrasos en los trenes a Madrid por una incidencia en la señalización: "50 minutos parados en Ciudad Real"

Imagen de un tren del servicio Avant en la estación de tren de Santa Bárbara en Toledo. Javier Longobardo

Los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid han registrado retrasos desde primera hora de la mañana de este miércoles debido a una incidencia en los sistemas de señalización. Según han reportado algunos viajeros, los retrasos en sus salidas o llegadas a Madrid han rondado una hora.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado a través de las redes sociales, que a las 9.50 horas se ha recuperado completamente la gestión del tráfico ferroviario en las estaciones de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor.

"Los trenes que se encontraban detenidos vuelven a circular si bien con retrasos significativos. A lo largo de la jornada estos retrasos irán disminuyendo progresivamente", han expresado.

Desde las 9.50 se recupera totalmente la gestión del tráfico ferroviario en las estaciones de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor y se restablece con normalidad el tráfico de trenes en las líneas de alta velocidad afectadas. Los trenes que se… https://t.co/g3zkamFEpO — INFOAdif (@InfoAdif) March 18, 2026

Aluvión de críticas

Ante una nueva jornada de retrasos en la alta velocidad, la red social 'X' (antes Twitter) se ha llenado de críticas de algunos usuarios que están sufriendo la situación.

Una hora esperando para salir desde Toledo dirección a Atocha. — Mario González (@MarioGonzalezzz) March 18, 2026

50’ parados en la estación de Ciudad Real. — Jesús Domínguez (@trianacadiz) March 18, 2026

Tren Ciudad Real - Madrid estamos parados desde hace media hora en Malagón. El revisor nos ha dicho que hay daños en infraestructura y que todos los trenes están parados. Se sabe algo más? @Renfe muchos tenemos que llegar al trabajo #Renfe #Madrid @wikiCR — Glammy ☠ (@glammydi_) March 18, 2026

"Una hora esperando para salir desde Toledo dirección Atocha", asegura @MarioGonzalezz; mientras que @trianacadiz expresa: "50 minutos parados en la estación de Ciudad Real".