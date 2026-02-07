Quintanar de la Orden, el pueblo de Toledo que se transforma para vivir su gran Carnaval hasta el 1 de marzo

El Carnaval 2026 de Quintanar de la Orden, en Toledo, se celebra del 12 de febrero al 1 de marzo con numerosas actividades. Las festividades arrancan el jueves 12 de febrero con el Día de Jueves Lardero, que incluye una exhibición infantil y juvenil de disfraces en la Plaza de la Constitución a las 17:00 h y una merienda solidaria a beneficio de Manos Unidas y Cáritas.

El viernes 13 de febrero se realiza el Concurso de Mesas Carnavaleras en la calle Grande de 19:30 h a 21:30 h, seguido de un pasacalles con la charanga Seri Brothers & Company. El sábado 14 la actividad se traslada a la Carpa del Carnaval para el gran baile con la Orquesta Scream a partir de la medianoche.

El domingo 15 de febrero destaca el espectáculo infantil solidario a beneficio de Afanion en la carpa municipal a las 18:00 horas. Los días 16 y 17 de febrero se imparten diversos talleres pedagógicos y creativos en el Centro Príncipe de Asturias y la Biblioteca municipal dentro del Plan Corresponsables.

Programa de actividades.

El miércoles 18 de febrero se celebra el Entierro de la Sardina con una concentración a las 20:30 horas en la Plaza de la Constitución. El cortejo fúnebre termina en el Recinto Ferial con la quema de la sardina y una degustación de sardinas y sangría para los asistentes.

El viernes 20 de febrero tiene lugar el baile de disfraces para los mayores en el Hotel Castellano a las 17:00 horas. El sábado 21 de febrero la jornada comienza con la presentación de un libro infantil y continúa con el tardeo carnavalero y una noche de DJ en la carpa municipal.

El domingo 22 de febrero se representa la obra de teatro homenaje a Concha Velasco en el Centro Príncipe de Asturias a las 19:30 horas. El último fin de semana arranca el sábado 28 con el Carnival Fest en la carpa, contando con las actuaciones de Dj Tricker, Iván Ortiz y Krumel.

La programación finaliza el domingo 1 de marzo con el Desfile y Concurso Regional de Carrozas y Comparsas, que inicia su concentración a las 10:00 horas en la calle El Monte. El recorrido atraviesa las principales calles del municipio y concluye en la Plaza de la Cultura, celebrándose la entrega de premios posteriormente en la carpa