El profesor Francisco López Muñoz ingresa en la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha

El profesor Francisco López Muñoz, catedrático de Farmacología y vicerrector de Investigación, Ciencia y Doctorado de la Universidad Camilo José Cela, y colaborador de EL ESPAÑOL y su Observatorio de la Sanidad, ha tomado posesión como académico de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, adscrito a la Sección de Ciencias Básicas, en un acto celebrado en la Diputación Provincial de Albacete,

López Muñoz ha pronunciado un discurso de ingreso titulado 'Bajo la sombra de Moria: Cervantes y sus fuentes científicas en el ámbito de la medicina de la mente'. La laudatio de presentación ha corrido a cargo del académico de número José Manuel Juiz Gómez, catedrático de Histología de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El nuevo académico ha analizado en su discurso de ingreso la influencia de los conocimientos médicos sobre los trastornos mentales del periodo tardorrenacentista -ámbito en el que España era una auténtica potencia europea- en las obras literarias de Miguel de Cervantes y cuáles pudieron ser las fuentes técnicas en esta materia en las que se pudo basar el literato.

Según ha destacado, en la obra de Cervantes, la figura del orate o del loco aparece como una constante, a modo de estrategia literaria, mediante la que el autor efectúa un particular ejercicio de crítica social. Además, ha constatado que sus obras literarias constituyen un magnífico espejo en el que observar todos los entramados sociales, usos y costumbres de la España de su época, y han permitido también ampliar nuestros conocimientos sobre la forma de entender, durante ese periodo, numerosas enfermedades (y sus remedios), incluyendo, por supuesto, las enfermedades mentales.

Sus caracterizaciones literarias de la insanía mental están dotadas, según ha apuntado el académico, de unas connotaciones clínicas que hacen pensar que Cervantes poseía unos conocimientos de medicina nada desdeñables, que posiblemente procedían de su entorno familiar y de amistades, así como de su interés particular por los sujetos alienados, pues existe constancia de sus visitas al Hospital de Inocentes de Sevilla.

Del mismo modo, el profesor López Muñoz ha puesto de manifiesto el posible manejo por parte de Cervantes de diversos tratados relacionados con las disciplinas neurocientíficas, muy en boga durante la España del Siglo de Oro. Entre ellos ha destacado varias obras. Dos de ellas, de las que disponía el príncipe de las Letras en su biblioteca particular y que en algunos momentos cita de forma bastante aproximada, son el Dioscórides (Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos) comentado por Andrés Laguna y el Examen de ingenios para las ciencias de Juan Huarte de San Juan.

También se ha referido al opúsculo médico Dignotio et cura affectuum melancholicorum de Alfonso de Santa Cruz, del que parece haberse obtenido la descripción clínica del protagonista de la novela ejemplar El licenciado Vidriera, y Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, cuyos planteamientos humanistas pudieron influir en la conceptualización cervantina de la locura de Don Quijote.

Acto celebrado en el Diputación de Albacete.

De todas ellas, para López Muñoz la influencia más relevante, como se ha puesto de manifiesto en varios de sus estudios, es la del Dioscórides , que incluso cita Cervantes en El Quijote. Posiblemente, el amplio conocimiento de las plantas, algunas con propiedades curativas, que exhibe el literato procediera de la lectura y de la consulta de esta obra. Prueba de ello, en el marco de la patología mental, son las descripciones del efecto de algunas plantas, coincidentes, en algunos casos de forma casi literal, con las aportadas por Laguna, como los efectos alucinógenos de los ungüentos de brujas, los efectos narcóticos del opio, así como los efectos de ciertos venenos.

El académico ha concluido afirmando que "hay que tener siempre en mente que el objetivo de Cervantes al componer sus obras, al igual que el de la mayor parte de los creadores literarios, no era el de disertar sobre aspectos clínicos o terapéuticos, sino el del mero entretenimiento propio de una construcción artística, donde las pinceladas técnicas constituyen un adorno más y un recurso para demostrar cierto carácter ilustrado. Si ignoramos este punto, podemos caer en el fatal error de abordar los textos cervantinos como si de tratados científicos se trataran, lo que supone una absurda forma de trivializar la ciencia (y, por supuesto, también la literatura)".

Real Academia de Medicina de CLM

El origen de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha es la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete, que se constituyó en 1968 como asociación de carácter privado para el fomento y estudio de las ciencias médicas en todas sus ramas. Con estos antecedentes, la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha fue creada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2019, al amparo de la Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de Castilla-La Mancha, y en 2021 fue distinguida por S.M. el rey Felipe VI con el título de Real.

Se trata de una corporación de derecho público sin ánimo de lucro, con sede en Albacete, dedicada al estudio, promoción y difusión del conocimiento médico y científico en la Comunidad Autónoma. Entre los fines de la Real Academia se encuentran: promover estudios, reflexiones, reuniones y sesiones científicas, cursos, conferencias, publicaciones, dictámenes, consultas, y, en general, cuantas actividades puedan redundar en el progreso y divulgación de las ciencias biomédicas.

También persigue colaborar con las autoridades y organismos nacionales, autonómicos, provinciales, y locales, formulando las propuestas que se estimen oportunas sobre cuestiones de interés científico, y evacuando las consultas que le puedan ser dirigidas; establecer relaciones con entidades similares, con las universidades de España y del extranjero y otros centros de carácter científico y docente, para el intercambio de conocimientos, dentro del marco descrito; promover la publicación de sus actividades y contribuir a la difusión de las investigaciones sobre materias científicas; y promover el estudio de las patologías más relevantes, relacionadas con el territorio y la historia de la medicina en Castilla-La Mancha.

Currículum de Francisco López

El profesor Francisco López Muñoz es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Biomedicina y Farmacia por la Universidad de Valencia y doctor en Lengua Española y Literatura por la Universidad de Alcalá de Henares, diplomado en Estudios sobre el Holocausto por la International School for Holocaust Studies de Yad Vashem (Jerusalén, Israel) y en Altos Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

Es autor o editor de 33 libros o tratados y de más 850 publicaciones científicas, director de 25 tesis doctorales y titular de dos patentes de invención. De igual modo, López Muñoz es catedrático de Farmacología, vicerrector de Investigación y Ciencia y presidente del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Camilo José Cela (Madrid), y forma parte del Consejo de Gobierno de dicha Universidad.

Es doctor honoris causa por varias universidades americanas. Asimismo, es miembro investigador del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre de Madrid, miembro del Consejo Rector del Instituto de Investigación Sanitaria HM Hospitales y miembro del Instituto de Estudios Medievales y del Siglo de Oro “Miguel de Cervantes” (IEMSO) de la Universidad de Alcalá, vocal del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid, asesor científico del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética (CIEB), miembro del Comité de Observación del Observatorio de Derechos Humanos de España (ODHE) y miembro del Capítulo Español del Club de Roma. Es miembro de honor de la Ghandi - Mandela Foundation, comisionado como Coronel de Kentucky y Guardia Civil Honorario.

Francisco López Muñoz es académico, en el ámbito de la medicina, de las Reales Academias de Medicina de Cádiz, de Andalucía Oriental, de Sevilla y del País Vasco, así como de las Academias Nacionales de Medicina de Colombia, Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, y México, y está en posesión de diferentes condecoraciones, como la Cruz del Mérito (distintivo blanco) y de la Cruz de Plata de la Guardia Civil, la Medalla de Plata al Mérito de la Protección Civil (distintivo azul) y la Cruz de Honor Fidelitas y es Comendador Gran Oficial de la Orden Pontificia de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén (Estado del Vaticano).

Muy vinculado a su tierra castellanomanchega, es consejero de número del Instituto de Estudios Manchegos, vocal de la Comisión Ejecutiva de la Universidad Libre de Infantes 'Santo Tomás de Villanueva' y ha sido presidente de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Carrasca, patrona de su localidad natal, Villahermosa, y en 2023 fue galardonado con el Reconocimiento a la Iniciativa Social de Castilla-La Mancha, en un acto presidido por el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page.