Si tienes estos apellidos y eres de Castilla-La Mancha, desciendes de los judíos: consulta aquí la lista completa

Los sefardíes, una comunidad judía con profundas raíces históricas, vivieron en la Corona de Castilla y la Corona de Aragón hasta 1492, año en el que fueron expulsados del país por los Reyes Católicos. Sin embargo, es la etnia más antigua de todas, con más de 2.500 años de existencia. Esto se traduce en 25 siglos plagados de costumbres y tradiciones que han desembocado en la actualidad en un enorme legado.

Muchos de los judíos expulsados de España se refugiaron en Portugal y los que quedaron en la Península se convirtieron al cristianismo, aunque muchos de ellos solo de palabra. Desde aquel entonces, las comunidades judías de España y Portugal fueron conocidas como sefardíes o sefarditas.

En 2012, el Gobierno publicó por primera vez la lista oficial de apellidos de familias de judíos ibéricos, lo que causó una profunda sorpresa ya que, tras más de 500 años, volvían a ser reconocidos. En ella hay 5.220, algunos más populares que otros. Entre ellos, García, González, Gómez, López, Martínez o Pérez, muy comunes en España y también en Castilla-La Mancha.

A continuación, te ofrecemos la lista completa con los apellidos de origen judío sefardí que siguen siendo utilizados en la actualidad:

Apellidos judíos