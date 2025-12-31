Alejandro de Miguel se inspira en el sol y la luna para vestir a Mariló Leal y Lucía Escribano en las campanas de CMM

Alejandro de Miguel volverá a vivir una Nochevieja muy especial. Además de vestir a Chenoa para las campanadas de TVE, el creador toledano ha sido el encargado de diseñar el vestuario con el que las presentadoras Mariló Leal y Lucía Escribano despedirán el año en CMMedia.

Para este esperado momento que este año tendrá como escenario Huélamo (Cuenca), elegido Pueblo más Bonito de Castilla-La Mancha, el creador manchego se ha inspirado en el concepto del sol y la luna.

A través de dos diseños exclusivos confeccionados íntegramente a medida, ha querido representar la fuerza, energía y brillo que representa el sol a través del vestido de Mariló Leal y la serenidad, el misterio y la elegancia de la luna que representa el diseño de Lucía Escribano. Un contraste armónico con el que pretende llenar de magia una noche ya de por sí repleta de simbolismo.

Cada uno de los vestidos ha requerido más de 150 horas de trabajo artesanal, en un proceso minucioso en el que el equipo de costureras del atelier de Alejandro de Miguel se ha empleado a fondo para confeccionar estas dos piezas únicas. Para ello se han valido de tejidos especiales con incrustaciones delicadas, bordados y aplicaciones que han sido tratados con sumo cuidado, exigiendo precisión, paciencia y un saber hacer que solo la alta costura permite.

Y todo para que las dos presentadoras puedan lucir radiantes, elegantes y casi etéreas frente a millones de espectadores.

Alejandro de Miguel junto a las presentadoras de las campanadas en CMMedia.

Con estas nuevas creaciones, Alejandro de Miguel reafirma su posición como el diseñador que más campanadas ha vestido en todas las televisiones, firmando estilismos que ya forman parte del imaginario colectivo de la Nochevieja en España.

Su trayectoria está ligada a algunos de los momentos más icónicos de esta cita televisiva, vistiendo a grandes rostros de la pequeña pantalla como Ana Obregón, Anne Igartiburu o Cristina Pardo.

"Es un honor para mí vestir a las presentadoras de la televisión de mi tierra. Llevo más de 10 años haciéndolo y me siento muy querido en Castilla-La Mancha", ha asegurado Alejandro de Miguel, quien además fue condecorado con la Placa al Mérito Regional por el Gobierno autonómico en 2017.