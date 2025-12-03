Rozalén anuncia un parón indefinido tras 15 años en los escenarios: "Necesito estar en mi pueblo con mi gente"

La cantautora Rozalén, una de las voces más destacadas de la música española contemporánea, ha anunciado que se tomará un descanso indefinido a partir del 1 de enero, tras 15 años de actividad ininterrumpida en los cuales ha pasado momentos tan difíciles como la muerte de su padre, Cristóbal Rozalén, con el que tenía una relación muy especial.

En un mensaje íntimo y emotivo, la artista albaceteña ha explicado en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales que ha llegado el momento de "parar, descansar, reflexionar, masticar y digerir" todo lo vivido en este tiempo.

Rozalén ha asegurado que está rechazando cualquier compromiso profesional para dedicarse a sí misma y a su entorno más cercano. "Necesito estar en casa, en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente", ha afirmado.

Con esta frase hace referencia a Letur (Albacete), localidad de la Sierra del Segura donde nació y que siempre ha reivindicado como parte fundamental de su identidad artística y personal.

Emociones guía

La cantautora, una de las figuras más queridas en Castilla-La Mancha, ha destacado su deseo de "viajar sin trabajar", recuperar el silencio, devorar libros y volver sin presiones, guiándose únicamente por sus emociones.

Ha reconocido el privilegio de poder tomarse un descanso, aunque también ha admitido sentir un profundo agotamiento emocional: "Lo he ganado a pulso".

Carrera reconocible

En este repaso a sus 15 años de trayectoria, Rozalén ha recordado que ha publicado seis discos, ofrecido cerca de 700 conciertos en unos 20 países y colaborado con unos 200 músicos de estilos muy diversos.

Ha cantado tanto en pequeños bares como en grandes festivales y teatros, y su influencia se ha extendido más allá de la música.

En estos años ha escrito un libro, creado un podcast, compuesto para cine, teatro y otros artistas, y este año ha debutado como actriz interpretando a Chavela Vargas. Solo en 2024 acumula alrededor de 80 actuaciones. También ha participado en misiones de varias ONG en zonas vulnerables del mundo.

Su compromiso social, uno de sus sellos personales, encuentra sus raíces en Castilla-La Mancha, donde impulsa desde hace años el festival Leturalma, un proyecto cultural contra la despoblación rural que se celebra en Letur y que ha convertido al pequeño pueblo albaceteño en un punto de encuentro musical.

Reconocimientos

Rozalén cuenta con un Goya a la Mejor Canción Original (2021), el Premio Nacional de las Músicas Actuales, varios premios de la Academia de la Música Española —incluido el de Artista del Año—, cinco nominaciones a los Latin Grammy y un sello de Correos dedicado a 'La puerta violeta'.

La artista ha recordado que su banda fue pionera en apostar por la lengua de signos en los conciertos, una muestra de su defensa de la inclusión.

"No lo cuento para presumir", ha aclarado, "sino porque es importante celebrar los esfuerzos y recordar que incluso los momentos duros han valido la pena".

Sorpresas previas

Antes de retirarse temporalmente, Rozalén ha adelantado que compartirá "unas sorpresitas" este viernes 5 de diciembre. Ha confesado no saber qué ocurrirá después de este parón y ha asegurado que esa incertidumbre la ilusiona: "Me encanta no saber qué va a pasar".

Ha cerrado su mensaje agradeciendo a su público y convencida de que muchos se alegrarán por ese merecido descanso.