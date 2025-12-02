David Bisbal inicia su primera Gira de Navidad con una colección "exclusiva" diseñada por Félix Ramiro

David Bisbal con un traje de Félix Ramiro en un concierto.

David Bisbal ha iniciado su primera Gira de Navidad, un proyecto artístico íntimo y cálido con el que recorrerá distintas ciudades de España entre el 15 de noviembre y el 23 de diciembre.

Para esta ocasión tan especial, el artista ha confiado de nuevo en el diseñador Félix Ramiro, firma de referencia en sastrería masculina, que será la encargada de vestirlo durante todo el tour.

No es la primera vez que el almeriense apuesta por el sello castellanomanchego, que ya diseñó el traje de su boda con Rosanna Zanetti y ha formado parte de otros momentos importantes de su carrera, incluidas giras anteriores.

Traje que porta David Bisbal.

En esta propuesta navideña, Bisbal luce una colección de smokings creados a medida e inspirados en la estética propia de estas fechas.

Texturas elegantes

Los diseños destacan por tejidos satinados, tonos profundos, detalles metalizados y texturas elegantes que acompañan la esencia emocional del espectáculo.

Cada look se ha concebido específicamente para esta gira, fusionando la tradición del smoking clásico con elementos innovadores y una puesta en escena festiva.

Detalles del traje de David Bisbal.

Detalles de la camisa que porta David Bisbal.

"Para nosotros es un honor acompañar a David Bisbal en un momento tan especial de su carrera", explica el diseñador Félix Ramiro, que subraya que la colección exclusiva pretende reflejar la energía y personalidad del artista en cada aparición sobre el escenario.

Nuevo hito

La colaboración refuerza la presencia de la firma en el ámbito musical y escénico, consolidando su vínculo con grandes figuras del panorama nacional.

La Gira de Navidad de David Bisbal se convierte así en un nuevo hito tanto para el cantante como para Félix Ramiro, uniendo moda y música en una propuesta cuidada al detalle.