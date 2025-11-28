Eurocaja Rural participa en la entrega de los Premios IDISCAM Highlights de Castilla-La Mancha a la investigación

La Fundación Eurocaja Rural ha respaldado la entrega de los Premios IDISCAM Highlights 2025, organizados por el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha, que reconocen los mejores trabajos de investigación sanitaria publicados durante el año 2024.

El presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, junto al director científico del IDISCAM, Manuel Sánchez de la Torre, han entregado los galardones que distinguen la excelencia investigadora y fomentan la difusión del conocimiento en el ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud, ha informado la fundación en nota de prensa.

Los premios han sido, como Mejor Trabajo Científico Original Publicado, Ignacio Ara Arroyo; el mejor Investigador Emergente, Laura Mouriño Álvarez; el Mejor Comunicación en Investigación en Cuidados (personal de enfermería), Ancor Sanz García; y como Mejor Comunicación en Investigación en colaboración con Atención Primaria, Lucía Gutiérrez Ramírez.

"Con su participación en los Premios IDISCAM Highlights 2025, Fundación Eurocaja Rural reafirma su compromiso con la investigación científica como palanca de desarrollo y bienestar social. La entidad seguirá apoyando iniciativas que impulsen la innovación, la tecnología, la generación de conocimiento y la mejora de la calidad de vida", han insistido en nota de prensa.