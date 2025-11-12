Castilla-La Mancha, entre las comunidades más baratas para pasar la ITV a coches eléctricos: un ahorro de hasta 20 euros

Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades autónomas más económicas para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) si se trata de coches eléctricos, con una media de 33,69 euros. Un precio que está lejos de las comunidades más caras, como Cantabria y País Vasco, donde se superan los 53 euros.

Así lo revela un estudio comparativo de precios y tiempos de espera elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tomando como base un total de 200 estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

No obstante, pasar la ITV en vehículos con motor de gasolina, híbrido, GLP o diésel en Castilla-La Mancha cuesta unos 43,35 euros, un precio cercano a la media nacional de 43,75 euros.

Especialmente llamativo es el precio medio de la región en cuanto a vehículos diésel, con 55,70 euros, muy por encima de la media española fijada en 50,71.

Por último, en el caso de las motocicletas, el coste de Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de la media nacional de 27,88 euros, siendo una de las regiones con el precio más económico con 22,77.

Tiempos de espera

El estudio ha determinado que los tiempos de espera medios en las ITV son entre uno y dos días. En el caso de Castilla-La Mancha no se supera un día.

Asimismo, OCU ha indicado que "no conviene demorar la cita" porque "una ITV vencida implica una sanción de 200 euros y porque el seguro podría negar la cobertura en caso de accidente".