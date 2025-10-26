El último domingo de octubre deja temperaturas más bajas, lluvia y heladas en las sierras de Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo un descenso de las temperaturas y lluvias débiles generalizadas en Castilla-La Mancha. No se descarta que los chubascos sean localmente fuertes, avanzando de noroeste a sureste a lo largo de la jornada y tendiendo a remitir en la mitad norte de la región por la tarde.

En general, los cielos de la comunidad autónoma estarán cubiertos y disminuirán a poco nubosos o despejados en la segunda parte del día salvo en zonas de las provincias de Ciudad Real y Albacete, donde todavía al final se encontrarán intervalos nubosos.

También se producirán brumas matinales y vespertinas en zonas de sierra y montaña y zonas aledañas acompañadas de nieblas dispersas en sus zonas altas.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso, una caída poco acusada en el sur de la región, pero localmente notable en la Serranía de Cuenca, La Alcarria, y norte de Guadalajara. Las mínimas se alcanzarán al final de la jornada.

También se esperan heladas débiles al norte de la Serranía de Cuenca y sur de Parameras.

Por su parte, las máximas también descenderán, una bajada que se dejará notar en la zona central y meridional del territorio autonómico.

En las capitales de provincia, las temperaturas mínimas marcarán los 4 grados en Cuenca, 8 en Guadalajara, 10 en Toledo y Albacete y 12 grados en Ciudad Real, mientras que las máximas no superarán los 18 grados en Cuenca, 19 en Guadalajara, 20 en Albacete y Ciudad Real y 21 grados en Toledo.

El viento soplará flojo con predominio de la componente oeste en las provincias del sur y de la componente norte en el resto.