Acuerdo entre la Junta y la UCLM para investigar sobre robótica destinada a mejorar la atención a mayores

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de investigación en robótica social destinado a facilitar el cuidado y la mejora de la autonomía de las personas mayores en situación de dependencia.

La iniciativa la liderará el grupo de investigación Sistemas Inteligentes y Minería de Datos de la Escuela Superior de Ingeniería Informática del Campus de Albacete y contará con una inversión de 140.320,95 euros, financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Contempla la adquisición de robots sociales -Temi y Nao- y otros dispositivos tecnológicos, su adaptación a las necesidades reales de las personas usuarias y el análisis de su funcionalidad para tareas como videollamadas, recordatorios, asistencia en movimientos físicos, corrección de posturas o recopilación de información útil para profesionales y familiares.

Con el fin de explorar y validar el uso de estos robots en contextos reales de cuidado se implementarán experiencias piloto en tres centros públicos de la región. Las primeras pruebas se realizarán a mediados del año 2026. Además, el grupo de investigación de la UCLM diseñará y ejecutará un proyecto experimental basado en metodologías cuantitativas y cualitativas que permitirá medir el impacto positivo de la robótica social, identificando los riesgos y dilemas éticos asociados a su utilización.

El rector de la UCLM, tras la firma del acuerdo, que ha tenido lugar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, ha expresado la motivación con la que la Universidad regional acoge este reto tecnológico porque "no hay mayor innovación que aquella que se pone al servicio de las personas".

Garde ha señalado que la colaboración que hoy se pone en marcha con la Consejería de Bienestar Social surge "desde la creencia de que la innovación no debe estar nunca desconectada de las necesidades reales de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad o dependencia". En este punto, ha subrayado en que el proyecto explorará el uso de tecnologías robóticas sociales "sin sustituir el factor humano", "sí reforzándolo y ampliándolo para llegar donde a veces los recursos o el tiempo no alcanzan".

Apoyo y compromiso entre administraciones

Por su parte, la consejera de Bienestar Social ha manifestado que este convenio viene a refrendar el apoyo y el compromiso mutuo que ambas administraciones mantienen y ha recalcado que con el actual se pretende entrar en el campo de la investigación y de la invocación tecnológica "e ir un paso más por delante".

"No queremos que la tecnología venga a sustituir los cuidados humanos y la cercanía de las personas, pero sí queremos que la complemente. Queremos seguir reforzando nuestra visión de no solo trabajar en Castilla-La Mancha para hoy, sino también para el futuro de los cuidados de las personas mayores", ha insistido.

El grupo de investigación Sistemas Inteligentes y Minería de Datos cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación en el ámbito de la robótica social, habiendo liderado cuatro proyectos de investigación: dos a nivel nacional y otros dos a nivel regional, con una financiación superior a los 360 000 euros. Además, ha participado en diferentes redes de excelencia financiadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación, ha publicado más de un centenar de artículos de investigación y ha dirigido cuatro tesis doctorales.