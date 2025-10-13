La toledana Eugenia Silva (49 años) comparte su complicado momento tras ser operada: "No es fácil asumir algo así"

Eugenia Silva (49 años) ha compartido en redes sociales sus sentimientos después de pasar por el quirófano para ser operada de la cadera. A la actriz y modelo toledana, a pesar de su edad, le han implantado una prótesis de titanio para solventar la artrosis que padece en la articulación de su pierna derecha.

La finalidad de su post, acompañado de tres fotos -dos de sus días ingresada y una más con la radiografía de la pierna- es "compartir lo que no siempre se muestra", ha asegurado.

Según ha explicado, "hace unos días me operaron de unas lesiones debidas a una artrosis severa en la cadera" que han obligado a implantarle la prótesis.

"Era necesario. El dolor ya no me permitía seguir con mi ritmo habitual. Este mes de septiembre ha sido especialmente retador", ha reconocido la toledana.

Del mismo modo, se ha abierto a sus seguidores considerando que "no es fácil asumir algo así, sobre todo cuando tu carrera está tan ligada a la imagen, al movimiento, al cuerpo en acción… o porque muchas veces asociamos este tipo de intervenciones a etapas más avanzadas de la vida".

"Os he echado de menos… Ese cariño que me regaláis cada día es algo muy especial, y estos días de silencio también me han hecho sentirlo", ha añadido.

Por último, Eugenia Silva ha dado las gracias al doctor Novoa, a la doctora Ruiz y a todo el equipo de la Clínica Cemtro de Madrid, donde ha sido intervenida y ha prometido a sus seguidores mantenerles informados "desde casa" para compartir "cómo va evolucionando esta nueva etapa".