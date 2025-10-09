Casi 400 personas participan en la exhibición de perros guía de la ONCE en Azuqueca de Henares

Cerca de 400 personas han asistido este jueves a la exhibición de perros guía celebrada en Azuqueca de Henares (Guadalajara) con el objetivo de visibilizar la discapacidad visual y reivindicar los derechos de este colectivo y la necesidad de garantizar su accesibilidad.

El alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio, ha participado en esta jornada organizada por la ONCE en el polideportivo La Paz, en la que ha destacado que "muchas veces no nos damos cuenta de que la utilización del bastón blanco y de los perros guía es el medio que las personas con dificultades visuales tienen para mantener su autonomía", según ha informado el Ayuntamiento de Azuqueca en nota de prensa.

La actividad, con acceso libre y gratuito, ha contado con cerca de 400 asistentes entre alumnado de colegios e institutos, integrantes de ADA (Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo de Azuqueca) y vecinos de la localidad.

Bajo el lema 'Mucho más que un perro', la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), con la colaboración del Consistorio de Azuqueca, ha ofrecido una exhibición de perros guía, uno de los elementos fundamentales en la movilidad, autonomía y seguridad de las personas ciegas.

Para ello, se han recreado distintos escenarios que pueden encontrarse en la calle (una zona de obras, un cruce con semáforo o una terraza de una cafetería, entre otros) y dos instructores de movilidad, Miguel Gómez y Alba de la Gándara, acompañados por Krabi y Konan como perros guía, han explicado en este circuito el proceso de adiestramiento para salvar obstáculos, para subir o bajar escaleras o cruzar pasos de cebra.

Derechos de acceso

También han abordado durante esta jornada los derechos de acceso y de los momentos de ocio y bienestar de estos animales. Según datos facilitados por la ONCE, en la actualidad hay unos 1.000 perros guía en activo, de los cuales 22 se encuentran en Castilla-La Mancha.

La formación de cada animal, que incluye entrenamiento e instrucción, supone una inversión de 40.000 euros en un plazo de 18 a 20 meses y comprende el paso por la Escuela de la FOPG, ubicada en Boadilla del Monte (Madrid), en familias de acogida y también con el usuario final.